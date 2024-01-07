"Тигр в засаде": какую роль сейчас играет Китай в войне России против Украины

Китай наблюдает за войной в Украине, чтобы рассмотреть слабые стороны России. Он хочет противостоять Западу, поэтому ему интересно, сколько продержится Владимир Путин, который напал на цивилизованный мир.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный. По его словам, Россия может стать прокси Китая.

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"Китай хочет атаковать Запад"

Олег Лисный предположил, что Пекин уже рассматривает Россию сырьевой придаток. Если страна-агрессор станет прокси Китая, КНР будет существенно наращивать свои возможности.

Китай намерен атаковать Запад, поэтому сейчас наблюдает за Россей. Пекин хочет увидеть, насколько эффективно и как долго Владимир Путин сможет воевать против Украины, которая сейчас защищает весь цивилизованный мир.

Китай пока делает вид зрителя. Он очень тщательно изучает ситуацию, потому что тоже хочет атаковать Запад. На мой взгляд, сейчас он выбирает варианты. Либо это будет военный вариант, либо это будет мягкая сила, которая поможет в будущем сделать этот мир двухполярным. Поэтому Китай – это тигр, который находится в засаде,

– считает политолог.

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