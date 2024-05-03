Выдают желаемое за действительное: какие на самом деле отношения между Байденом и Си

Отношения между США и Китаем всегда отличались нестабильностью. Так, недавно американская газета The Wall Street Journal назвала Китай страной номер один, которая продает России все необходимое для войны. Однако не все так просто, ведь это газета республиканской партии США.

Американский политолог Рамиз Юнус заявил 24 Каналу, что политика республиканской партии США в отношении Китая жестче и радикальнее, чем в администрации Джо Байдена. И газета The Wall Street Journal специально вбрасывает такой нарратив, чтобы создать видимость напряжения, которого на самом деле между США и Китаем не существует так же, как нет никакого напряжения между Евросоюзом и Китаем.

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Дань уважения

Политолог сообщил, что Байден с Си Цзиньпинем договорились не эскалировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также – на российско-украинском фронте. Тема Тайваня вообще почти не упоминается, ведь не является такой спекулятивной, как тема Украины и Израиля.

Динамика отношений США с Китаем происходит через визиты китайских чиновников в США, а американских – в Китай. Блинкен (государственный секретарь США Энтони Блинкен – 24 Канал) буквально на днях был принят в Китае на самом высоком уровне.

Когда принимают госсекретаря на таком высоком уровне, это не говорит о том, что США и Китай имеют проблемы, которые они не хотели бы решать. Если Блинкена принимают, тогда это дань уважения, которую Китай оказывает госсекретарю, потому что Си Цзиньпин не обязан его принимать по протоколу,

– отметил Рамиз Юнус.

Он отметил, что надо понимать, что на самом деле никакого напряжения между США и Китаем нет. Есть только "газетные утки", которые выдает The Wall Street Journal.

Программа недовольства

А относительно определенной обязательной программы, которая существует в американо-китайских отношениях, то есть недовольство, которое они регулярно выражают, – это тема, связанная с Тайванем.

Конгресс США выделил 8 миллиардов долларов (на нужды обороны Тайваня – 24 Канал), а с другой стороны говорит, что Тайвань – это территория Китая. Естественно, Китай будет выражать свое недовольство,

– сказал американский политолог.

Он подытожил, что до конца президентской кампании эскалации в отношениях США и Китая, а также Евросоюза и Китая не стоит ожидать, тем более Си Цзиньпин собрался с визитом в Европу и будет проводить там встречи на очень высоком уровне.

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