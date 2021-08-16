Отношения поддерживают давно и не секрет, что Россия финансировала "Талибан", – военкор
Источник:24 канал
В России заявили, что уже установили рабочие контакты с представителями "новой власти" Афганистана. Однако то, что Москва поддерживает отношения с "Талибаном" и даже финансировала его, не секрет.
Об этом рассказал военный корреспондент Роман Бочкала в эфире 24 канала. Теперь талибы будут пытаться держать свою "проафганскую линию" и со всеми договориться.
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Отношения талибов с Россией
По словам Бочкалы, талибы в 2019 году посещали Москву после переговоров с Дональдом Трампом. Также в июле 2021 года они провели пресс-конференцию в Москве.
Там отношения поддерживаются давно и не секрет, что Россия финансировала "Талибан", по крайней мере в той части, в которой это было интересно Москве, когда талибы были в оппозиции к проамериканскому правительству,
– заявил военкор.
По словам Бочкалы, сейчас талибы – это уже не оппозиция, а фактически новая власть. Он предположил, что теперь они будут пытаться балансировать и между США, и между Китаем, и между Россией. В частности, у талибов есть своя четкая позиция, идеология и политика.Обратите внимание! В России заявили о "хороших" отношениях с "Талибаном". Ее представители уже запланировали встречи с боевиками в столице Катара, а в будущем допускают углубление сотрудничества с ними.
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Бочкала рассказал об отношениях "Талибана" с Россией: смотрите видео
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