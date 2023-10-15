Путин готов на радикальные шаги: какие отношения у российского диктатора с Лукашенко

Российский диктатор Владимир Путин давно пытается склонить самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко принять решение об участии белорусской армии в войне против Украины. С этой целью он готов применять радикальные методы.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко объяснил 24 Каналу, что для Лукашенко есть определенные опасности. Белорусский диктатор может оказаться в сложной ситуации.

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Угрозы для Лукашенко

Павел Латушко отметил, что сейчас Путин использует финансовый рычаг. Лукашенко не получает кредитные ресурсы, поэтому белорусская экономика находится в ужасном состоянии. Самопровозглашенный лидер пытается достичь снятия санкций, но для этого он должен выполнить некоторые условия: освободить всех политических заключенных, прекратить репрессии в стране, наказать виновных и объявить выборы.

Кроме того, сейчас в Беларуси продолжаются избирательные кампании условных выборов в парламент Лукашенко в феврале 2024 года. Также на 2025 год запланированы президентские выборы в Беларуси. Кремль будет использовать эти избирательные кампании.

Руками Лукашенко они уничтожили национальную часть общества, проевропейскую часть, посадив в тюрьмы и выбросив из страны, ликвидировали все оппозиционные политические партии, 1 440 организаций, которые сотрудничали с Европой, США, независимые СМИ. Эта расчищенная площадка оказалась доступной для россиян,

– объяснил он.

Вместо ликвидированных организаций в Беларуси пришли российские. В какой-то момент Лукашенко понял угрозу для себя. Белорусский диктатор может попасть в очень сложную ситуацию.

Латушко об угрозах Лукашенко: смотрите видео

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