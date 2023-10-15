Путин готов на радикальные шаги: какие отношения у российского диктатора с Лукашенко
Российский диктатор Владимир Путин давно пытается склонить самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко принять решение об участии белорусской армии в войне против Украины. С этой целью он готов применять радикальные методы.
Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко объяснил 24 Каналу, что для Лукашенко есть определенные опасности. Белорусский диктатор может оказаться в сложной ситуации.
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Угрозы для Лукашенко
Павел Латушко отметил, что сейчас Путин использует финансовый рычаг. Лукашенко не получает кредитные ресурсы, поэтому белорусская экономика находится в ужасном состоянии. Самопровозглашенный лидер пытается достичь снятия санкций, но для этого он должен выполнить некоторые условия: освободить всех политических заключенных, прекратить репрессии в стране, наказать виновных и объявить выборы.
Кроме того, сейчас в Беларуси продолжаются избирательные кампании условных выборов в парламент Лукашенко в феврале 2024 года. Также на 2025 год запланированы президентские выборы в Беларуси. Кремль будет использовать эти избирательные кампании.
Руками Лукашенко они уничтожили национальную часть общества, проевропейскую часть, посадив в тюрьмы и выбросив из страны, ликвидировали все оппозиционные политические партии, 1 440 организаций, которые сотрудничали с Европой, США, независимые СМИ. Эта расчищенная площадка оказалась доступной для россиян,
– объяснил он.
Вместо ликвидированных организаций в Беларуси пришли российские. В какой-то момент Лукашенко понял угрозу для себя. Белорусский диктатор может попасть в очень сложную ситуацию.
Латушко об угрозах Лукашенко: смотрите видео
Последние новости Беларуси
- Центр национального сопротивления 10 октября сообщил, что спецслужбы России и Беларуси готовят новый теракт. Вражеские агенты планируют сбросить взрывчатку с беспилотника на белорусскую нефтебазу "Брестоблнефтепродукт" недалеко от населенного пункта Прилуки Брестской области. Обвинить в этом хотят Украину. Отмечается, что вражеские спецслужбы уже достигли соответствующих договоренностей.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что даже если этот план будет реализован, ожидаемых результатов Кремль все равно не получит. Очевидно, Владимир Путин будет толкать Беларусь ко все большему "сотрудничеству".
- Россияне продолжают незаконно вывозить украинских детей в Беларусь. Они депортировали более 2 тысяч украинских детей, их количество постоянно растет. Недавно к детям из Лисичанска и Северодонецка, которых силой удерживает режим Лукашенко, привели иностранных дипломатов.