У Путина рады, что видение внешней политики США "во многом совпадает" с Россией
Президент США Дональд Трамп недавно резко изменил свою риторику в отношении России. В Кремле отреагировали на его видение внешней политики.
Представитель российского президента Дмитрий Песков сказал, что подходы администрации Дональда Трампа к внешней политике "во многом" соответствуют российским. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российских пропагандистов.
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Новая администрация принесла изменения
Песков обратил внимание на совместное голосование США и России за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН. Он считает, что в ней содержится "абсолютно сбалансированная формулировка по украинскому кризису".
Также он отметил, что "этого действительно невозможно было представить".
Новая администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением,
– добавил он.
Представитель Владимира Путина также убежден, что для отношений США и России нужно пройти "долгий путь", и при наличии политической воли его можно пройти "достаточно быстро и успешно".
Дональд Трамп после переговоров российской и американской делегаций 18 февраля в Саудовской Аравии резко изменил свою риторику и пошел на сближение с Россией.