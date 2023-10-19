Хватается за любую соломинку: для чего Нетаньяху разговаривал с Путиным
В понедельник, 16 октября, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Израильский лидер пошел на это, рассматривая любую возможность спасти людей, которые находятся в заложниках ХАМАС.
Такое мнение 24 Каналу озвучил израильский журналист Цви Зильбер. Он отметил, что Нетаньяху не разговаривал с Путиным с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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"Я считаю, что Нетаньяху сейчас хватается за любую соломинку, если есть хоть какая-то возможность получить информацию об этих людях, вытащить их. Потому что они не разговаривали ни разу после начала вторжения в Украину. У меня объяснение только одно – заложники. Если бы не это, Нетаньяху не стал бы разговаривать с Путиным", – убежден он.
Возможно ли договориться с ХАМАС
Цви Зильбер отметил, что с ХАМАС очень трудно договариваться, обычно эти переговоры продолжаются годами. С палестинскими боевиками можно договориться только если будет объявлено перемирие, ХАМАС продолжит существование, Израиль прекратит ликвидацию голов ХАМАС, а боевики дадут гарантии не нападать какое-то время, тогда смогут договориться об обмене заложников.
Конечно, сначала Израиль скажет сначала обменяться заложниками, а затем воевать. ХАМАС на это не согласится. Поэтому если какая-то общая договоренность будет относительно освобождения заложников, то теоретически такая вероятность есть,
– предположил он.
Цви Зильбер о разговоре Нетаньяху и Путина: смотрите видео
Разговор Путина и Нетаньяху: что известно
- В преддверии издание The Wall Street Journal написало, что отношения России и Израиля ухудшились, ведь после нападения ХАМАС на Израиль Путин не звонил по телефону Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования. Впоследствии стало известно, что российский диктатор таки позвонит израильскому лидеру.
- Уже 16 октября стало известно, что разговор Нетаньяху и Путина произошел. Отмечается, что Путин якобы "был крайне критичен относительно Израиля в своих заявлениях". Он даже сравнил Израиль и нацистскую армию, но непрямо. Впоследствии в Кремле заявили, что во время разговора Путин якобы выразил соболезнования семьям погибших израильтян.
- Путин уже не в первый раз пытается показать себя "миротворцем". Он заверил, что Россия пытается "нормализовать ситуацию и предотвратить гуманитарную катастрофу в Секторе Газы". Для этого он провел телефонные разговоры с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.