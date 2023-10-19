Таку думку 24 Каналу озвучив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він зауважив, що Нетаньягу не розмовляв з Путіним від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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"Я вважаю, що Нетаньягу зараз хапається за будь-яку соломинку, якщо є хоч якась можливість отримати інформацію про цих людей, витягнути їх. Бо вони не розмовляли жодного разу після початку вторгнення в Україну. У мене пояснення лише одне – заручники. Якби не це, Нетаньягу не став би розмовляти з Путіним", – переконаний він.

Чи можливо домовитись із ХАМАС

Цві Зільбер зазначив, що з ХАМАС дуже важко домовлятися, зазвичай ці переговори тривають роками. З палестинськими бойовиками можна домовитись лише якщо буде оголошено перемир'я, ХАМАС продовжить існування, Ізраїль припинить ліквідації голів ХАМАС, а бойовики дадуть гарантії не нападати якийсь час, тоді зможуть домовитись про обмін заручників.

Звичайно, спочатку Ізраїль скаже спочатку обмінятись заручниками, а потім воювати. ХАМАС на це не погодиться. Тому якщо якась загальна домовленість буде щодо звільнення заручників, то теоретично є така вірогідність,

– припустив він.

Цві Зільбер про розмову Нетаньягу та Путіна: дивіться відео

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