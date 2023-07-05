Путин готов полностью лечь под Китай: в чем заинтересован Пекин

Зависимость России от Китая постепенно растет. Кремлевского диктатора Владимира Путина и всю номенклатуру это устраивает, ведь им очень близки китайские нарративы.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман. Он добавил, что резко увеличивается зависимость от Пекина не только российской экономики, но и всей жизни.

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Слабая Россия – это рынок

Выстраивая экономические отношения, Америка и Европа одновременно призывают к гуманности, защите прав человека, борьбе с коррупцией и т.д. Китайцы таких требований не предъявляют.

Путин готов лечь под Китай просто потому, что китайцам безразлично. КНР может грабить свое население, сажать людей в тюрьмы и делать что угодно,

– сказал политтехнолог.

Москва сознательно выбирает Пекин, ведь он позволяет россиянам грабить собственное население и не вмешивается в это.

По мнению Гельмана, Китай хочет, чтобы "перевороты" в России длились как можно дольше. Пекин хотел бы, чтобы Москва была очень слабая, но не была побеждена. Ведь слабая Россия – это рынок из 140 миллионов человек. Отметим, что в настоящее время 80% российского автомобильного рынка уже принадлежит Пекину.

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