Азиатская Россия обязательно отойдет Китаю после размена на Тайвань, – Фэйгин

В последние недели напряжение между США и Китаем приобретает угрожающие масштабы. Одним из его триггеров стало появление в небе над США китайского воздушного шара, который Вашингтон считает разведчиком. В этом смысле снова может обостриться ситуация вокруг Тайваня.

По словам российского правозащитника и оппозиционного политика Марка Фейгина, несмотря на угрожающую риторику со стороны США и Китая, они могут договориться по поводу Тайваню, но ценой России. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Обмен жестами

Он отметил, что последние события во взаимоотношениях США и Китая выглядят как обмен жестами.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань – это тоже политический жест. Она больше не является спикером. А Китаю нужно было что-то показать, чтобы не считалось, что они проглотили ее визит. Поэтому они запустили этот аэростат на территорию США,

– предположил Фейгин.

Он напомнил, что после инцидента с воздушным шаром госсекретарь Энтони Блинкен отменил свой визит в Пекин. Но, по его мнению, переговоры между странами достаточно быстро возобновятся.

Китай претендует на вторую роль в мире

"Нет сомнений в том, что Китай продолжит концентрироваться на вооружении и перевооружении. Он уже является самым мощным государством с гигантской армией, он имеет все необходимые виды вооружения, многие из которых он сам производит. Даже авианосцы, а это очень сложная продукция в производстве", – отметил правозащитник.

По его словам, Китай претендует на вторую роль в мире и имеет шансы ее достичь. Не зря Джо Байден в ходе своего выступления в Конгрессе заявил, что США готовы конкурировать с Китаем, а не воевать. И все, что делает Пекин, напоминает такой же подход.

Марк Фейгин об отношениях США и Китая и судьбе России и Тайваня: смотрите видео

Россия будет вынуждена сдать свои территории

"Но Китай настаивает на получении своего – чтобы ему отдали Тайвань. Я не считаю, что США никогда не отдаст Тайвань Китаю. Может быть, его по определенному соглашению отдадут на 50 или 100 лет, оставив политическую систему, как это было с Гонконгом" , – заметил Фейгин.

По его мнению, если не будет обострения, США могут согласиться с идеей "одного Китая". При этом может быть признана территориальная целостность Китая, в частности, Соединенными Штатами.

Но за это придется что-то заплатить, а это значит – сдать Москву. Однако Китай продолжит эксплуатировать – Восточную Сибирь, Дальний Восток, Байкал. Больше никто за Россию цепляться не будет. Азиатская Россия обязательно отойдет Китаю. Политически и юридически возможно пока нет, а экономически – это однозначно,

– считает оппозиционер.

Марк Фейгин подчеркнул, что Россия, которую душат санкции, будет вынуждена сдать свои территории для эксплуатации Китаю. А китайцы могут эксплуатировать. Другого пути практически нет – Китай договорится с США ценой России.

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