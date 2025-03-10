Трамп может развернуться против Путина, Кулеба предположил, когда это произойдет

Сейчас в Москве удивлены тем, что все события разворачиваются в их пользу. Впрочем, президент США Дональд Трамп может отвернуться от российского диктатора Владимира Путина при одном условии.

Так считает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Сергея Стерненко "Нарозкрут" с его участием.

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Что может изменить отношение Трампа

По словам экс-министра, американский президент может изменить свое отношение к российскому диктатору, если тот будет мешать ему.

Он развернется против него в тот момент, если осознает, что Путин становится препятствием к триумфу Трампа. Путин это понимает и играет для того, чтобы подслащивать жизнь Трампа,

– рассказал Кулеба.

Впрочем, по его мнению, даже если этот момент когда-то наступит, это будет лишь тактический конфликт. Бывший руководитель МИД Украины считает, что фундаментально действующая администрация Трампа и неизменная администрация Путина "находятся в одной парадигме".

В этом же подкасте он заявил, что политика Дональда Трампа в отношении Украины не является временным явлением и не исчезнет через 4 года. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что США вступили в новый этап с Трампом, и странам нужно учиться выживать без Америки.