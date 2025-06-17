Путин манипулирует Трампом: каким бредом он его "накачал" перед саммитом

Российский диктатор Путин продолжает манипулировать президентом США Дональдом Трампом. Хуже всего, что последний действительно на это ведется.

Об этом 24 Каналу рассказал публицист из США Андрей Пионтковский, прокомментировав недавний телефонный разговор Трампа и Путина. Президент Соединенных Штатов до сих пор очарован российским диктатором.

К теме Как Трамп позорно сбежал с саммита G7 в Канаде и почему не встретился с Зеленским

Путин издевается над Трампом

Как отметил Пионтковский, недавние заявления Трампа действительно странные. Особенно позорными были его комментарии о словах российского диктатора, который "озадачен, почему Россию все ненавидят". Ведь Россия якобы воевала вместе с США во Второй мировой войне и потеряла 51 миллион человек, а теперь США любят Германию и Японию.

Конечно же, Трамп не упоминает, что именно СССР воевал во Второй мировой. А цифра в 51 миллион непонятно откуда взята.

Трамп несколько дней был под впечатлением от разговора с Путиным и всем пересказывал сказочки, которые тот ему донес. Российский диктатор издевается над Трампом как захочет. Трамп перестает быть похожим на президента,

– отметил Пионтковский.

Добавим, ранее Трамп давал Путину две недели, чтобы тот пошел на переговоры с Украиной. В конце концов диктатор продолжил затягивать процесс и не согласился на прекращение огня. Трамп ему ничего не сделал.