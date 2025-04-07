"У каждой эпохи свои воры и клоуны": зачем Трампу может понадобиться Маск

Миллиардер Илон Маск близко подобрался к президенту США Дональду Трампу. Но со временем это может сыграть против него.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. Недавно Маск в шапке в форме сыра выступал в поддержку кандидата-республиканца на выборах в Верховный суд Висконсина. В конце концов победила кандидат, которые поддерживали демократы.

Читайте также "Говорит логичные вещи": отец Маска заявил, что их семья испытывает "определенное восхищение" Путиным

Политическое влияние Маска растет

Как отметил Рашкин, Маск думал, что может вложить более 20 миллионов долларов, чтобы победил республиканец. Но ничего у него не получилось.

Иногда кажется, что в Соединенных Штатах сейчас делают все, чего хочет Маск. Там уже ввели тарифы против автопроизводителей, что поможет Tesla. Трамп буквально прорекламировал эти автомобили в Белом доме. Также США объявили посла Южно-Африканской Республики, откуда родом Маск, персоной нон грата и так далее.

Все больше людей выражают недовольство из-за политического влияния Маска и его Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Уже даже были протесты против компании Tesla и самого Илона Маска.

В каждом веке свои воры и клоуны. Как закончит Маск – трудно предположить. Но на данный момент его явно готовят к тому, чтобы сделать крайним. На него вешают все. Говорят, что DOGE уничтожает государство. Когда все ухудшится, то Трамп начнет рассказывать, что его предали, обманывали, давали неправильные советы. А чья это вина? Илона Маска,

– считает Рашкин.

Напомним, в США завершились самые дорогие выборы судьи в истории страны. Маск пытался вмешаться, но там все равно победила кандидатка, которую он не поддерживал.