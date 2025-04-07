Про це 24 Каналу розповів громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін. Нещодавно Маск у шапці в формі сиру виступав на підтримку кандидата-республіканця на виборах до Верховного суду Вісконсина. Зрештою перемогла кандидатка, які підтримували демократи.

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Політичний вплив Маска зростає

Як наголосив Рашкін, Маск думав, що може вкласти понад 20 мільйонів доларів, щоб переміг республіканець. Але нічого в нього не вийшло.

Інколи здається, що у Сполучених Штатах зараз роблять усе, чого хоче Маск. Там вже запровадили тарифи проти автовиробників, що допоможе Tesla. Трамп буквально прорекламував ці автомобілі в Білому домі. Також США оголосили посла Південно-Африканської Республіки, звідки родом Маск, персоною нон ґрата і так далі.

Все більше людей висловлюють невдоволення через політичний вплив Маска та його Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Вже навіть були протести проти компанії Tesla та самого Ілона Маска.

У кожному столітті свої злодії та клоуни. Як закінчить Маск – важко припустити. Але на цей момент його явно готують до того, щоб зробити крайнім. На нього вішають все. Говорять, що DOGE знищує державу. Коли все погіршиться, то Трамп почне розповідати, що його зрадили, обманювали, давали неправильні поради. А чия це провина? Ілона Маска,

– вважає Рашкін.

Нагадаємо, у США завершилися найдорожчі вибори судді в історії країни. Маск намагався втрутитися, але там все одно перемогла кандидатка, яку він не підтримував.