Хорошо осознает, что такое Россия – политолог о помощи Украине от Японии

Япония сильно помогает Украине с начала полномасштабной войны. А визит министра иностранных дел Йоко Камикавы – еще один красивый ход.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, заметив, что Япония находится в перечне стран, которые берут лидерство по помощи для Украины. Там неоднократно делали хорошие и нужные шаги для нашего государства.

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Украина и Япония находятся на одной волне

Как отметил Чаленко, Япония помогала Украине в разных аспектах. Важно, что они оказывали нам финансовую помощь.

Это была и гуманитарная, и финансовая помощь. По моим подсчетам, они уже где-то несколько миллиардов долларов нам выделили. А недавно говорили, что еще один миллиард прибавят. То есть Япония сейчас является одной из стран, которая помогает нам компенсировать определенные проблемы с ритмичностью оказания помощи.

– сказал Чаленко.

Кроме того, позиция премьер-министра Японии Фумио Кисиды демонстрирует, что Украина и Япония в некотором смысле находятся на одной волне. Там тоже есть проблемы с Россией из-за территорий. Речь идет о Курильских островах.

Они прекрасно отдают себе отчет в том, что такое Россия. Понимают, какие именно от них исходят риски и угрозы. И, несмотря на то землетрясение, которое у них недавно произошло, они все равно будут продолжать поддержку нашего государства. Я не думал, что официальный Токио будет занимать столь проактивную позицию. Это демонстрирует, что Япония будет укрепляться на геополитической карте мира.

– отметил Чаленко.

Отношения Японии и Украины: коротко