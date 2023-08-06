Мы будем конкурировать, – Подоляк рассказал о взаимоотношениях между Украиной и Польшей после войны

Михаил Подоляк прокомментировал взаимоотношения между Украиной и Польшей. Советник главы ОП не видит никаких больших проблем в отношениях двух стран.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что украинско-польские отношения сейчас находятся на самом высоком уровне. По его словам, между президентом Украины Владимиром Зеленским и его польским коллегой Анджеем Дудой происходит "совершенно хороший диалог".

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Какая особенность отношений Украины и Польши

Подоляк указал на отсутствие разногласий между Киевом и Варшавой. Ведь главный приоритет сейчас – свобода и безопасность европейского континента.

Мы и наши польские партнеры понимаем, что, пока Россия не проиграет, соответственно никакой свободы и безопасности не будет,

– заметил он

По его словам, если Украина занимается на поле боя всей необходимой работой, то Польша является базовым хабом, через который идет снабжение нашего государства. Советник Андрея Ермака подчеркнул, что Украина и Польша полностью взаимосвязаны в вопросе проигрыша России.

Какие интересы у Киева и Варшавы

Подоляк отметил, что у Украины и Польши есть национальные суверенитеты и государственные интересы. В качестве примера он привел сельское хозяйство. Советник главы ОП объяснил, что в вопросах национальных интересов Киев занимает проукраинскую позицию, а Варшава – пропольскую. Это проблема внутреннего диалога.

Из-за срыва Россией зерновой инициативы Украине нужен сухопутный зерновой коридор. Подоляк призвал вести дискуссию по этому вопросу совершенно правильно, максимально корректно, открыто и публично. Он уверен, что это определенно не приведет к разрывам. Советник главы ОП назвал Польшу максимально близким другом и партнером Украины на сегодняшний день. По его мнению, это будет продолжаться до конца войны России против Украины.

После конца войны у нас, конечно, будут конкурентные отношения. Конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и т.д.

– сказал Подоляк.

Он отметил, что Киев точно будет находиться на проукраинской позиции и будет жестко защищать свои интересы по отношению к Польше и любой другой стране.

Что этому предшествовало