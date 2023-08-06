Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що українсько-польські відносини зараз перебувають на найвищому рівні. За його словами, між президентом України Володимиром Зеленським та його польським колегою Анджеєм Дудою відбувається "абсолютно хороший діалог".

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Яка особливість відносин України та Польщі

Подоляк вказав на відсутність розбіжностей між Києвом та Варшавою. Адже головний пріоритет зараз – це свобода і безпека європейського континенту.

Ми та наші польські партнери розуміємо, що, поки Росія не програє, відповідно ніякої свободи та безпеки не існуватиме,

– зауважив він

За його словами, якщо Україна займається на полі бою всією необхідною роботою, то Польща є базовим хабом, через який йде постачання до нашої держави. Радник Андрія Єрмака наголосив, що Україна та Польща повністю взаємозалежні та взаємопов'язані у питанні програшу Росії.

Які є інтереси у Києва та Варшави

Подоляк водночас зазначив, що в України та Польщі є національні суверенітети та державні інтереси. Як приклад він навів сільське господарство. Радник голови ОП пояснив, що в питаннях щодо національних інтересів Київ займає проукраїнську позицію, а Варшава – пропольську. Це проблема внутрішнього діалогу.

Через зрив Росією зернової ініціативи Україні потрібен сухопутний зерновий коридор. Подоляк закликав вести дискусію щодо цього питання абсолютно правильно, максимально коректно, відкрито і публічно. Він впевнений, що це точно не призведе до розривів. Радник голови ОП назвав Польщу максимально близьким другом і партнером України нині. На його думку, це триватиме до кінця війни Росії проти України.

Після кінця війни в нас, звісно, будуть конкурентні відносини. Звісно, ми конкуруватимемо за ті чи інші ринки, споживчі ринки тощо,

– сказав Подоляк.

Він зауважив, що Київ точно буде перебуватиме на проукраїнській позиції та жорстко захищатиме свої інтереси стосовно до Польщі та будь-якої іншої країни.

Що цьому передувало