"Будем в состоянии избегать кризисов": новое правительство Польши изменит отношения с Украиной

Политика нового польского коалиционного правительства в отношении Украины претерпит определенные изменения. Цель останется такой же, однако новая стратегия поможет избегать кризисных явлений.

Например, это касается забастовки польских перевозчиков и партнерства двух стран В Сейме отмечают, что вопрос военной помощи остается неизменным.

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Стабилизация отношений с Украиной

Заместитель председателя комиссии Сейма по иностранным делам, депутат от партии "Польша 2050" Павел Залевский рассказал, что политика в отношении Украины изменится. Вопросы военной поддержки Украине, помощи в восстановлении, поддержка по пути в ЕС и НАТО останутся неприкосновенными.

Изменятся способы и возможности, поскольку Польша будет восстанавливать свою позицию в ЕС и НАТО с тем, чтобы иметь большие возможности влияния. И она будет использовать все те инструменты, которые дает ЕС и которыми действующее правительство Польши не хотело пользоваться,

– сообщил он.

Залевский отмечает, что правительство будет использовать все европейские инструменты, чтобы предотвратить новые кризисы в отношениях с Украиной. К примеру, это касается экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и протеста польских перевозчиков.

Благодаря большей активности в ЕС мы будем более привлекательным партнером для Украины и будем в состоянии предвидеть и избегать такого рода кризисов, которые имели место в последнее время,

– подчеркнул политик.

В частности, зерновой кризис следует урегулировать путем увеличения пропускной способности транзита украинского зерна через территорию Польши за границу. Для этого нужно построить морские терминалы и улучшить возможности перевозки зерна по железной дороге в порты.

По мнению заместителя комиссии, ситуацию с польскими перевозчиками следует разрешать выравниванием возможностей перевозчиков двух стран.

Ситуация с перевозчиками