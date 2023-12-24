Это не благотворительность, – министр обороны Британии объяснил, почему нельзя дать Украине проиграть

Грант Шаппс призвал обеспечить Украину всем необходимым для победы. Министр подчеркнул, что Запад не может позволить России победить в развязанной ею же полномасштабной войне.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что мир скатывается в авторитарную эпоху. По его мнению, существует опасный риск того, что Запад позволит диктаторским автократам одержать верх.

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Поддержка Украины очень важна

Глава Минобороны Великобритании призвал западные страны не экономить на базовых оборонных нуждах, потому что это не обеспечит их процветание и образ жизни. Он назвал нынешние расходы на оборону, в том числе и в его государстве, недостаточными. По его мнению, даже увеличения оборонных расходов до 3% ВВП будет мало.

И я думаю, что остальному Западу придется сделать то же самое (увеличить оборонные расходы – 24 Канал)... Это реальность гораздо более опасного мира, в котором мы живем. Мы должны ясно осознавать это. Оказание поддержки Украине – это не благотворительность,

– подчеркнул Шаппс.

Как пояснил британский министр, Запад пострадает от последствий, если позволит Владимиру Путину выиграть российско-украинскую войну.

Последствия будут очень тяжелыми для Европы, для Британии, для мира. Причина, почему я так говорю, состоит в том, что мы знаем, что происходит, когда диктаторы шагают по Европе. Мы знаем, что происходит, когда другие смотрят на слабость или на то, что они воспринимают как слабость, и это может иметь последствия в Индо-Тихоокеанском регионе или где-либо еще,

– заметил он.

Шаппс подытожил, что именно поэтому Запад буквально не может позволить себе не выиграть эту войну.

Великобритания поддерживает Украину