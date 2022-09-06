Запорожье может остаться без тепла: какой сценарий действий власти

Украинцев готовят к самой сложной зиме за все годы независимости. Особенно остро будет стоять вопрос для жителей временно оккупированных территорий.

Крайне сложной может быть ситуация с отопительным сезоном для жителей Запорожья. Это подчеркнул секретарь городского совета Анатолий Куртев.

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В городе прорабатывают возможные сценарии

Как отметил Куртев, городские власти размышляют над всеми возможными сценариями. К примеру, те, когда жильцы остались как без тепла, так и без света зимой.

Понятно, что при таких обстоятельствах большая часть людей будет эвакуирована. Но так же понятно, что по тем или иным причинам уедут не все, и часть людей все же останется в Запорожье,

– заметил он.

В критических случаях планируют открывать центры обогрева на базе территориальных информационных центров, больниц, коммунальных учреждений, объектов, находящихся на балансе фонда Государственного имущества. Что касается отопления, то для этого будут использовать альтернативные источники энергии.

Централизованными пунктами обогрева могут стать школы. Речь идет о тех, у которых есть угольные котельные. Их подготовят к работе во время отопительного сезона, а также обеспечат топливом.

Укрытия могут стать пунктами обогрева. В настоящее время в них проводят инвентаризацию. Во время нее обнаружат хранилища в жилых домах, которые можно будет переоборудовать. После этого руководящие компании и ОСМД получат рекомендации, позволяющие использовать хранилища для обогрева жильцов.

Запорожье получит мобильные котельные

Куртев также отметил, что город уже договорился с Агентством США по международному развитию. Оно передаст Запорожью 24 мобильные котельные. С их помощью теплом будут обеспечиваться медицинские учреждения. Варианты подключения этих котельных должен разработать концерн "Городские тепловые сети".

Партнеры также предоставят автономные генераторы. Уже известно об установке резервных дизель-генераторных станций в Городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи и в городской больнице №9. Еще город получил генераторные станции, обеспечивающие пять медицинских учреждений. Кроме того, генераторами снабжены коммунальные предприятия – "Водоканал", а также концерн "Городские тепловые сети".

Да, зима будет нелегкой. Но ведь мы украинцы. А значит, мы сильные и, следовательно, мы выстоим. У каждого из нас сейчас свой сложный фронт. Но вместе мы победим при любых обстоятельствах,

– подчеркнул Куртев.

Напомним, что накануне политолог Александр Антонюк прокомментировал ситуацию вокруг отопительного сезона. Он подчеркнул, что вопрос обогрева жилья действительно будет остро стоять перед украинскими властями. В то же время он отметил, что следует ожидать, что холоднее будет в тех домах, которые ближе расположены к линии фронта.

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