Подготовка к отопительному сезону: практические советы, как утеплить дом

Украинцев в этом году ждет непростая зима. Власти обещают сделать все возможное, чтобы отопительный сезон был таким, как обычно.

Но в стране идет война и в любой момент кафиры могут повредить пути подачи тепла. Поэтому людям следует утеплиться заранее и это можно сделать бюджетным способом.

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Как утеплить окна и двери

Через окна во времена холодов теряется от 20 процентов тепла, поэтому их следует утеплить в первую очередь. Двухкамерные стеклопакеты надежны в этом смысле, но не все могут их купить. Но есть старые проверенные способы уплотнить рамы.

Надо заклеить окна. Для этого можно использовать старую бумагу, смоченную мыльным раствором. А еще лучше – купить специальный скотч, поролоновый или резиновый уплотнитель. Тогда следует проверить щели там, где есть стык с подоконником, если они есть, то заклеить силиконовым герметиком. Тогда наклеить на стекло теплосберегающую пленку.

Если есть застекленная лоджия, то нужно завесить на ней окна. То есть, повесить плотные шторы и закрывать их на ночь.

Утеплить дверь можно, установив на нижнюю часть входной двери специальную щетку. Тогда следует залить герметиком щели между дверной коробкой и стенами.

Если есть возможность, то можно установить двойную дверь и следить, чтобы она была закрыта. Так же следует следить, чтобы дверь в подъезд была закрыта.

Еще один способ утеплиться – батарея. Около нее нужно расчистить пространство: убрать мебель, подвязать длинные шторы.

За батареей можно поставить теплоотражающий экран. Таким образом, она будет греть комнату, а не стену. Сделать экран можно из фольги.

Еще один нехитрый способ утеплиться – теплая одежда. Сейчас также есть электропростыни и одеяла с подогревом. Можно использовать и грелки.

Какой обогреватель выбрать

В случае, когда ничего не помогает, отопление все равно слабое, можно использовать обогреватели. Их несколько видов, которые можно установить в квартире. В частности:

Инвенторный

Его преимущества в том, что энергоэффективно, автоматически поддерживает заданную температуру в помещении. Но он стоит недешево и монтировать его должны профессионалы. Некоторые модели обогревают помещение только при уличной температуре не ниже +5 градусов.

Инфракрасный

Он работает тихо, не сушит воздух, является энергоэффективным. Быстро прогревает предметы в зоне досягаемости инфракрасных лучей. Но стоит учесть, что комната быстро охлаждается после его отключения. Не нагреваются предметы, куда не попадают лучи.

Масляный

Преимущества этого обогревателя в том, что он бесшумен и долго сохраняет тепло после отключения. Но устройство энергоемкое и долго прогревает.

Тепловентилятор

Эта разновидность доступна по цене. Есть разные модели и размеры, быстро нагревает помещение. Среди недостатков – постоянный шум, сушит воздух.

Трудная зима для украинцев

Из-за боевых действий и сложной экономической ситуации и различных других факторов эта зима будет одной из самых сложных в истории нашего государства. Правительство уже готовится к тому, чтобы мы пережили ее. Премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что власть готовится к любым сценариям развития событий. Речь идет о достаточном количестве запасов газа, достаточном количестве запасов угля, готовности энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовке к экстренным ситуациям.

Уже стало известно, какой минимальный уровень тепла в жилищах должен быть в тяжелом зимнем сезоне 2022 – 2023. Всюду отоплением будут обеспечивать минимум до уровня 18 градусов. И все, конечно же, зависит от погодных условий.

Денис Шмигаль также заверил, что цена на газ будет фиксированной во избежание повышения тарифов для населения. По его словам, цена на газ в Украине остается фиксированной до 31 мая 2023 года.

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