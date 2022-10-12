Проверили, как работают службы: на Львовщине объяснили, к чему готовиться во время тяжелейшей зимы
Во Львове будет самый тяжелый отопительный сезон этой зимой. Поэтому местных жителей предупреждают быть готовыми к прикручиванию температуры на батареях.
Также возможно придется экономить свет. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий на брифинге, информирует 24 канал.
Обратите внимание Чтобы привести в порядок поврежденные подстанции Львовской области, нужны месяцы, – Садовый
К чему готовиться львовянам
По словам Козицкого, все должны понимать, что будут ситуации, когда придется экономить электроэнергию, нужно будет прикрутить дома батареи и получать не 22, а 18 – 20 градусов.
Вот к чему мы должны быть готовы. И бизнес, и власть должны быть готовы к самому тяжелому отопительному сезону,
– отметил глава региона.
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что будет сделано все возможное, чтобы работали медучреждения и можно было купить все необходимые вещи. По его словам, у региона есть буквально одна – две недели на то, чтобы подготовиться к осенне-зимнему отопительному сезону, учитывая новые реалии.
"Враг показал свои планы. Он будет атаковать города и будет бить по всем объектам критической инфраструктуры, ему важно запугать людей. Но мы прекрасно понимаем, что эффект будет обратным", – сказал мэр.
Также Садовый призвал сделать в каждом укрытии пункт обогрева – поставить печки и заготовить дрова. Когда на улице будет 10 – 15 градусов мороза – это спасет, чтобы не замерзнуть.
К тому же Козицкий подчеркнул, что главной задачей местной власти является обеспечение работы критических сервисных служб, чтобы всегда была возможность предоставлять экстренные услуги.
Нельзя сказать, что хорошо, что удар был, но в то же время хорошо, что это произошло перед началом отопительного сезона, потому что мы проверили, как работают службы и возобновили работу критической инфраструктуры, – добавил он.
Что во Львове с системой оповещения
Козицкий также сообщил, что сейчас в 70 общинах Львовской области есть новые системы оповещения, которые имеют запас 48 часов работы без электроснабжения на аккумуляторах.
Однако такие системы оповещения не в каждом населенном пункте области. Поэтому там будут ездить машины с громкоговорителями.
Атака россиян на Львов: что известно
- Оккупанты 10 и 11 октября атаковали энергетическую инфраструктуру Львова. В результате ракетных ударов полностью уничтожены 2 подстанции.
- 11 октября Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области прогремели 3 взрыва. Информация о пострадавших пока не поступала.
- После взрывов часть города осталась без электроснабжения.
- Напомним, что 10 октября враг выпустил по Львовщине сразу 15 ракет, часть из которых сбили силы ПВО.
- Поэтому во Львове почти весь день не было света. Электроснабжение возобновили только поздно вечером.
Достойно внимания – Враг ударил по Львову: смотрите видео