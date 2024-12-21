Министр обороны Германии не исключает введения войск в Украину: при каких условиях это возможно

В Европе все активнее идут разговоры о возможности ввода войск в Украину для гарантий безопасности. Министр обороны Германии Борис Писториус может представить немецких солдат в нашей стране, но только при условии прекращения огня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ntv.

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Что Писториус думает о размещении войск в Украине

Борис Писториус заявил, что после возможного прекращения огня в войне России против Украины перед Германией также может встать задача.

Я хочу четко заявить одну вещь: пока война не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Возникает вопрос, когда должно наступить перемирие или мир – и когда будет понятно, как это выглядит,

– сказал Писториус.

По его словам, возникает вопрос, будет ли существовать линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, где европейские силы будут обеспечивать мир. Сейчас слишком много нюансов, чтобы Писториус дал утвердительный ответ.

В то же время министр добавил, что решение об отправке войск в Украину все равно будет принимать парламент.

"Но ясно одно: Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе, не может стоять в стороне и оставаться не вовлеченной", – заявил он.

К слову, ранее возможность размещения европейских миротворцев в Украине комментировал и канцлер Олаф Шольц. По его словам, любые разговоры об этом "являются преждевременными". Он говорит, что все должно быть пошагово и обсуждать это детально сейчас было бы ошибкой.