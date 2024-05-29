"Все меняется": Боррель ответил отправит ли ЕС военных инструкторов в Украину или нет
В Евросоюзе активно обсуждают идею отправки военных инструкторов для обучения украинских военных. Впрочем, пока среди государств-членов нет консенсуса относительно этого решения.
Все из-за того, что в некоторых странах бытует мнение, что размещение военных инструкторов может создать определенный риск. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель после встречи министров обороны, сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.
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Как проходит обсуждение возможности отправки военных инструкторов в Украину
В Европейском Союзе активно обсуждают возможность отправки военных инструкторов для обучения украинских военных.
Ведущие страны-члены ЕС считают, что тренировка военных непосредственно по сценарию войны, избегая перемещений между странами, имеет свои преимущества. Это позволит лучше адаптировать экосистему тренировок к реальным условиям войны,
– сказал Боррель.
Другие же страны считают, что размещение военных инструкторов создаст определенный риск. Сейчас общей позиции в Евросоюзе нет.
"Есть разные взгляды, но я не могу сказать, что есть консенсус, чтобы сделать это завтра. Но все меняется", – отметил он.
Отправка военных инструкторов из Франции: что известно
- 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.
- Впрочем, в Минобороны Франции не подтвердили информацию об отправке своих военных инструкторов в Украину. В частности, там отмечают, что этот вопрос еще прорабатывают.
- Впрочем, 29 мая появилась информация, что Эммануэль Макрон планирует объявить план возможного размещения французских инструкторов в Украине во время визита Владимира Зеленского во Францию.