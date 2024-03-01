Французы не будут умирать за Украину, – МИД Франции об отправке войск

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне рассказал, что французские войска не будут участвовать в военных действиях на территории Украины. В то же время Париж придерживается концепции "победить Россию, не ведя войны с Россией".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск НАТО в Украину. Впрочем, в МИД страны рассказали, что те слова были частью "стратегической двусмысленности".

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Что сообщил французский министр

Чиновник вспомнил заявление Эммануэля Макрона, которое он высказал в понедельник, 26 февраля, о возможности введения западных войск в Украину. По мнению министра, эти высказывания были частью "стратегической двусмысленности", но позволили Парижу остаться "на правильной стороне истории". Однако, по словам Сежурне, Париж не планирует высылать военных в Украину.

Французы не будут умирать за Украину,

– подчеркнул Сежурне.

Он также отметил "четкие границы", которые Франция установила, а именно: "победить Россию, избежав войны с ней" и "не допустить победы России, не обращаясь к военным действиям" против Москвы.

Чиновник уверен, что агрессия России распространится и на другие страны.

"У нас есть информация согласно которой Россия не остановится на достигнутом", – сказал министр, имея в виду ситуацию в Молдове, где в конце февраля сепаратисты из Приднестровья попросили защиты у Москвы.

Какова вероятность отправки войск НАТО в Украину