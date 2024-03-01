Французы не будут умирать за Украину, – МИД Франции об отправке войск
Источник:Franceinfo
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне рассказал, что французские войска не будут участвовать в военных действиях на территории Украины. В то же время Париж придерживается концепции "победить Россию, не ведя войны с Россией".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск НАТО в Украину. Впрочем, в МИД страны рассказали, что те слова были частью "стратегической двусмысленности".
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Что сообщил французский министр
Чиновник вспомнил заявление Эммануэля Макрона, которое он высказал в понедельник, 26 февраля, о возможности введения западных войск в Украину. По мнению министра, эти высказывания были частью "стратегической двусмысленности", но позволили Парижу остаться "на правильной стороне истории". Однако, по словам Сежурне, Париж не планирует высылать военных в Украину.
Французы не будут умирать за Украину,
– подчеркнул Сежурне.
Он также отметил "четкие границы", которые Франция установила, а именно: "победить Россию, избежав войны с ней" и "не допустить победы России, не обращаясь к военным действиям" против Москвы.
Чиновник уверен, что агрессия России распространится и на другие страны.
"У нас есть информация согласно которой Россия не остановится на достигнутом", – сказал министр, имея в виду ситуацию в Молдове, где в конце февраля сепаратисты из Приднестровья попросили защиты у Москвы.
Какова вероятность отправки войск НАТО в Украину
- Президент Франции Эмануэль Макрон сказал, что войска НАТО могут отправить в Украину. Однако на данный момент разговоры идут лишь о возможном сценарии в будущем, и мнения по этому вопросу разделены. Он также отметил, что Путин не может одержать победу, поэтому важно рассматривать все варианты для его остановки.
- Впрочем, премьер-министр Чехии Петр Фиала во время выступления в парламенте категорически отрицал вероятное участие войск Североатлантического альянса вместе с Украиной в ее противостоянии против России. Он отметил, что большинство стран Европы сошлась на том, что этот вопрос не будет обсуждаться в дальнейшем.
- Ветеран войны с Россией Евгений Дикий высказал мнение, что есть много сомнений относительно вопроса, нужны ли Украине вообще иностранные войска. Он считает, что если бы авиация какой-то страны приняла участие в войне или союзники разместили подразделения своего ПВО, то это бы существенно помогло Вооруженным Силам Украины.
- Он также заявил, что Украине не нужно отвечать за жизни граждан других стран и нервничать, как каждый цинковый гроб может повлиять на поддержку. Поэтому он призывает к большим поставкам оружия и технологий, с которыми воины ВСУ самостоятельно уничтожат оккупантов.