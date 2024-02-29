Возможная отправка войск союзников в Украину: премьер Франции подтвердил слова Макрона
Источник:Public Senat
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что страна может отправить своих солдат в Украину. В то же время по его словам, речь идет не о военнослужащих, которые будут непосредственно воевать на фронте.
Премьер-министр Франции назвал Россию прямой и непосредственной угрозой для Франции на всех уровнях. Он также добавил, что никто из представителей французской власти не может смириться с перспективой победы России в Украине.
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В каком формате возможна отправка войск союзников в Украину
Габриэль Атталь, комментируя выступление президента Франции в Сенате, заявил, что страна имеет возможность отправить своих военнослужащих в Украину. Он также отметил, что речь не идет о непосредственном участии французских военных на фронте.
Когда мы говорим о французских солдатах, мы вполне можем говорить о солдатах, которые участвуют в учениях, противовоздушной обороне или обороне определенного количества границ,
– заявил французский премьер.
Он также отметил, что позиция России в отношении Украины и стран Запада стала более жестокой.
Отправка войск НАТО в Украину: что известно
- Недавно президент Франции сообщил о возможности введения западных войск в Украину, заметив, что этот вариант пока не одобрен. Он считает, что все возможные варианты поддержки должны быть рассмотрены для помощи Украине в победе.
- В Европе не все разделяют такие настроения, поэтому на фоне дискуссии о возможности введения союзных войск в Украину канцлер Германии Олаф Шольц выпустил видеообращение. Он заявил, что НАТО не является и не будет воюющей стороной – и так будет в дальнейшем. Именно поэтому Германия не будет отправлять войска Бундесвера в Украину. Он добавил, что немецкие солдаты могут быть в этом уверены.
- Кремль также не обошел этот вопрос и представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что если такое произойдет, то уже придется говорить о неизбежности прямого столкновения НАТО и России.