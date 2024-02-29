Возможная отправка войск союзников в Украину: премьер Франции подтвердил слова Макрона

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что страна может отправить своих солдат в Украину. В то же время по его словам, речь идет не о военнослужащих, которые будут непосредственно воевать на фронте.

Премьер-министр Франции назвал Россию прямой и непосредственной угрозой для Франции на всех уровнях. Он также добавил, что никто из представителей французской власти не может смириться с перспективой победы России в Украине.

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В каком формате возможна отправка войск союзников в Украину

Габриэль Атталь, комментируя выступление президента Франции в Сенате, заявил, что страна имеет возможность отправить своих военнослужащих в Украину. Он также отметил, что речь не идет о непосредственном участии французских военных на фронте.

Когда мы говорим о французских солдатах, мы вполне можем говорить о солдатах, которые участвуют в учениях, противовоздушной обороне или обороне определенного количества границ,

– заявил французский премьер.

Он также отметил, что позиция России в отношении Украины и стран Запада стала более жестокой.

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