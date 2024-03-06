Зеленский просит оружие, а не войска США, – Белый дом об отправке солдат в Украину

В Белом доме отметили, что США не будут отправлять свои войска для участия в боевых действиях в Украине. Администрация Байдена подчеркнула, что Киев и не просит этого делать.

В то же время Украина просит предоставить необходимое оружие для противодействия полномасштабной российской агрессии, а не военных. Об этом во время брифинга рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает 24 Канал.

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В своем заявлении Кирби отметил важность одобрения Конгрессом США дополнительного финансирования для Украины. Он отметил необходимость дальнейшего сильного лидерства и поддержки со стороны Соединенных Штатов в коалиции из более 50 стран, которые поддерживают Украину.

Джо Байден также с самого начала очень четко заявлял: американских войск, которые будут воевать на поле боя в пределах Украины, не будет. И знаете что? Президент Зеленский об этом и не просит. Он лишь просит о средствах и способности,

– подчеркнул он.

Представитель Белого дома отметил, что украинский президент никогда не просил, чтобы иностранные войска воевали за его страну. Кирби отметил, что это хотят делать лично он и его войска, но тогда Украине нужны средства, и вот здесь США нужно помочь нашему народу.

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