Макрон рад тому, что разозлил Кремль своими заявлениями об отправке войск в Украину

Эммануэль Макрон первым в этом году начал дискуссию о возможности отправки в Украину западных войск. Тем временем в Кремле традиционно прибегли к угрозам.

Впрочем, французский президент не переживает из-за гнева Москвы. Наоборот, радуется по этому поводу. Ведь “волнение России”, по его мнению, является доказательством того, что политика стратегической неопределенности работает успешно.

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Путина надо держать в неведении

Макрон объяснил, что стратегическая неопределенность предполагает не раскрытие планов. Фактически француз применил в отношении Кремля ту же стратегию, которой он придерживается сам. Когда в Москве угрожают ядерным оружием, то не указывают четко, когда, при каких условиях и в каком количестве, планируют ее использовать.

То же самое сделал и Макрон, когда заявил о том, не исключает командировки войск в Украину. Таким образом он оставил Путину пространство для воображения относительно возможностей Запада и решимости их применить.

Ранее же страны ЕС и НАТО были осторожными в высказываниях. Они всегда четко исключали любое военное вмешательство для помощи Украине, стараясь не разозлить Россию еще больше. Таким образом Запад надеялся сдержать страну – агрессорку. Впрочем, та только пользовалась ситуацией, когда хорошо знала на, что способен и на что не способен пойти Запад в поддержке Украины. Эта политика потерпела поражение.

Поэтому президент Франции считает, что следует "убрать всю определенность", потому что "именно это создает способность к сдерживанию".

После того, как политик в очередной раз повторил свою позицию по отправке войск, пресс-секретарь Путина Песков в комментарии СМИ сказал, что со стороны Франции это "очень опасная тенденция" – постоянно говорить о возможности своего прямого вовлечения в войну.

Волнение России показывает, что мы правы, не закрывая никаких дверей,

– подчеркнул Макрон.

Президент Франции напомнил, что в случае победы России в Украине, вся Европа забудет о том, что такое безопасность.

"Диапазон российских баллистических ракет покрывает нас всех", – подытожил политик.