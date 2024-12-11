Макрон хочет отправить в Украину 40 тысяч солдат, – экс-замгенсека НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря приедет в Варшаву, чтобы обсудить с польской стороной возможную миротворческую миссию в Украине. Эта миссия должна защитить наше государство в случае заключения соглашения о мире с Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова бывшего помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций Камиля Гранда для материала издания Rzeczpospolita.

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В чем заключается идея Макрона по миротворческим войскам

Камиль Гранд объяснил, что суть французского предложения заключается в направлении в Украину миротворческой миссии, которая будет гарантировать, что Россия не нарушит режим прекращения огня. Этот проект также разрабатывает и Французский институт международных отношений.

Его эксперт Эли Тененбаум отметила, что военный контингент может насчитывать пять бригад (около 40 тысяч военнослужащих). Командование одной из бригад могли бы отдать Польше.

В дискуссии вокруг гарантий безопасности для Украины сформировались три основные модели. "Немецкая" модель, которая предусматривает вступление Украины в НАТО, несмотря на то, что некоторые территории остаются под оккупацией, сталкивается с оппозицией как со стороны США, так и со стороны Германии. Между тем "израильская" модель несет в себе неопределенность, поскольку последовательное предоставление военной поддержки Украине зависит от фискальных условий бюджетов США и Европы.

Третья – "корейская" модель: международная миротворческая миссия, которая уже более 70 лет охраняет демаркационную линию между Южной и Северной Кореей. Именно на этой третьей модели, с включением элементов первой и второй, должны были бы основываться гарантии безопасности для Киева,

– говорит Гранд.

Экс-помощник генсека НАТО подчеркнул важность привлечения к будущим миссиям широкой коалиции стран, наряду с Соединенными Штатами, даже если их участие будет преимущественно символическим. Он ожидает, что Германия и Нидерланды могут поддержать эту инициативу после предстоящих выборов.

Согласно Конституции Пятой республики, президент Франции является главнокомандующим, который самостоятельно принимает решение о развертывании вооруженных сил и формировании внешней политики страны. Но без принятия бюджета остается непонятным, как страна будет финансировать участие в миссии.

К слову, ранее журналисты издания Le Monde отмечали, что в европейских странах снова заговорили о возможном введении западных военных в Украину. Это может произойти на фоне потенциального снижения поддержки Киева со стороны США с приходом новой администрации Трампа.