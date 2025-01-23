В Сухопутных войсках ответили, попадает ли человек на фронт после прохождения ВВК

В обществе бытует мнение, что после прохождения ВВК человека сразу отправляют на фронт. Впрочем, эта информация не соответствует действительности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью офицера Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Натальи Киндратовой для "Киев FM".

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Что происходит после прохождения ВВК

Киндратив рассказала, что после прохождения ВВК никого на фронт сразу не отправляют.

Никто сразу не попадает в зону боевых действий на выполнение боевых задач,

– подчеркнула она.

Сначала военнослужащий проходит подготовку в учебном центре минимум 1,5 месяца. В то же время для тех, кто проходит еще профессиональную подготовку, время обучения еще больше.

"Не бывает, что сегодня человек здесь (на ВВК – 24 Канал), а завтра уже где-то в зоне активных боевых действий", – отметила Киндратова.

К слову, ранее адвокат объяснил, что ТЦК не могут принудительно удерживать военнообязанных без нарушения правил воинского учета. Кроме того, в случае принудительного содержания юристы рекомендуют обращаться в полицию.