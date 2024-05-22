Дополнительный отпуск за уничтоженную технику: Кабмин утвердил новые правила для военных

В Кабинете Министров утвердили механизм предоставления дополнительных отпусков военным и их продолжительность. За уничтоженную российскую технику будут начисляться дополнительные дни: больше всего будут давать за потопленный вражеский корабль.

21 мая Кабмин утвердил новый порядок начисления дополнительных дней отпуска военным, которые отличились, уничтожив ценную вражескую технику. Главный принцип нового механизма – чем больше ценность техники, тем больше дней отпуска можно получить.

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Сколько дней за какую технику дают

Больше всего – 5 дополнительных дней к отпуску добавят за уничтоженный корабль или самолет.

Правительство предусмотрело 4 дня отпуска за уничтожение зенитно-ракетного комплекса, вертолета, радиолокационной системы средств противовоздушной обороны или комплекса дальнего визуального наблюдения.

Дополнительные 3 дня дадут за уничтожение боевой машины десанта, бронетранспортера, командно-штабной машины, боевой машины пехоты, самоходной артиллерийской установки. За сбивание тяжелых беспилотников большой дальности и крылатой или баллистической ракеты насчитают столько же.

2 дня дополнительного отдыха дадут за бронеавтомобили или грузовые автомобили меньшей ценности, средства контрбатарейной и радиолокационной борьбы, беспилотники средней дальности.

1 день добавят к отпуску за уничтоженный легкий беспилотник с дальностью до 70 километров и весом 20 – 50 килограммов.

Тем, кто помогал уничтожать – тоже дополнительные дни

По решению командира воинской части (начальника подразделения, органа, заведения или учреждения СБУ) отпуск также может предоставляться другим военнослужащим (не более трех человек), которые принимали непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники.

Непосредственные и прямые командиры до уровня роты (ротно-тактической группы) военнослужащих, которые уничтожили вражескую технику, имеют право на отпуск продолжительностью 1 календарный день.

Каким образом военные получают отпуска