Дополнительный отпуск за уничтоженную технику: Кабмин утвердил новые правила для военных
Источник:Кабинет Министров Украины
В Кабинете Министров утвердили механизм предоставления дополнительных отпусков военным и их продолжительность. За уничтоженную российскую технику будут начисляться дополнительные дни: больше всего будут давать за потопленный вражеский корабль.
21 мая Кабмин утвердил новый порядок начисления дополнительных дней отпуска военным, которые отличились, уничтожив ценную вражескую технику. Главный принцип нового механизма – чем больше ценность техники, тем больше дней отпуска можно получить.
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Сколько дней за какую технику дают
Больше всего – 5 дополнительных дней к отпуску добавят за уничтоженный корабль или самолет.
Правительство предусмотрело 4 дня отпуска за уничтожение зенитно-ракетного комплекса, вертолета, радиолокационной системы средств противовоздушной обороны или комплекса дальнего визуального наблюдения.
Дополнительные 3 дня дадут за уничтожение боевой машины десанта, бронетранспортера, командно-штабной машины, боевой машины пехоты, самоходной артиллерийской установки. За сбивание тяжелых беспилотников большой дальности и крылатой или баллистической ракеты насчитают столько же.
2 дня дополнительного отдыха дадут за бронеавтомобили или грузовые автомобили меньшей ценности, средства контрбатарейной и радиолокационной борьбы, беспилотники средней дальности.
1 день добавят к отпуску за уничтоженный легкий беспилотник с дальностью до 70 километров и весом 20 – 50 килограммов.
Тем, кто помогал уничтожать – тоже дополнительные дни
По решению командира воинской части (начальника подразделения, органа, заведения или учреждения СБУ) отпуск также может предоставляться другим военнослужащим (не более трех человек), которые принимали непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники.
Непосредственные и прямые командиры до уровня роты (ротно-тактической группы) военнослужащих, которые уничтожили вражескую технику, имеют право на отпуск продолжительностью 1 календарный день.
Каким образом военные получают отпуска
- Летом 2023 года президент Зеленский подписал новый закон, который регулирует право на отдых для военнослужащих, находящихся на фронте. Теперь продолжительность отпуска для защитника больше на 20 дней.
- Основной отпуск для военнослужащих не может длиться более 30 дней в году. Причем использовать его за раз нельзя. Он предоставляется только частями по 15 дней. Кроме того, существуют так называемые отпуска – "исключения", которые берутся при наличии соответствующих обстоятельств.
- Так, по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам предусмотрено не более 10 дней отпускных. Также военнослужащий имеет право на отпуск для лечения в связи с болезнью или ранением с сохранением денежного обеспечения. Он, кроме определенных исключений, длится не более одного – четырех месяцев.
- Отдельно предусмотрено, что лечение за пределами Украины не может превышать 12 месяцев подряд.
- Есть отпуска и для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего, иногда – шестилетнего возраста. Если папа и мама – оба военнослужащие, тогда отпуск предоставляется одному из них. Кроме того, женщины-военные могут взять отпуска в связи с беременностью и родами.