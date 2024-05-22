21 травня Кабмін затвердив новий порядок нарахування додаткових днів відпустки військовим, які відзначились, знищивши цінну ворожу техніку. Головний принцип нового механізму – чим більша цінність техніки, тим більше днів відпустки можна отримати.

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Скільки днів за яку техніку дають

Найбільше – 5 додаткових днів до відпустки додадуть за знищений корабель чи літак.

Уряд передбачив 4 дні відпустки за знищення зенітно-ракетного комплексу, гелікоптера, радіолокаційної системи засобів протиповітряної оборони або комплексу дальнього візуального спостереження.

Додаткові 3 дні дадуть за знищення бойової машини десанту, бронетранспортера, командно-штабної машини, бойової машини піхоти, самохідної артилерійської установки. За збиття важких безпілотників великої дальності та крилатої чи балістичної ракети нарахують стільки ж.

2 дні додаткового відпочинку дадуть за бронеавтомобілі або вантажні автомобілі меншої цінності, засоби контрбатарейної та радіолокаційної боротьби, безпілотники середньої дальності.

1 день додадуть до відпустки за знищений легкий безпілотник з дальністю до 70 кілометрів та вагою 20 – 50 кілограмів.

Тим, хто допомагав знищувати – теж додаткові дні

За рішенням командира військової частини (начальника підрозділу, органу, закладу чи установи СБУ) відпустка також може надаватись іншим військовослужбовцям (не більше трьох осіб), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

Безпосередні та прямі командири до рівня роти (ротно-тактичної групи) військовослужбовців, які знищили ворожу техніку, мають право на відпустку тривалістю 1 календарний день.

Яким чином військові отримують відпустки