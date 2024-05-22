21 травня Кабмін затвердив новий порядок нарахування додаткових днів відпустки військовим, які відзначились, знищивши цінну ворожу техніку. Головний принцип нового механізму – чим більша цінність техніки, тим більше днів відпустки можна отримати.
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Скільки днів за яку техніку дають
Найбільше – 5 додаткових днів до відпустки додадуть за знищений корабель чи літак.
Уряд передбачив 4 дні відпустки за знищення зенітно-ракетного комплексу, гелікоптера, радіолокаційної системи засобів протиповітряної оборони або комплексу дальнього візуального спостереження.
Додаткові 3 дні дадуть за знищення бойової машини десанту, бронетранспортера, командно-штабної машини, бойової машини піхоти, самохідної артилерійської установки. За збиття важких безпілотників великої дальності та крилатої чи балістичної ракети нарахують стільки ж.
2 дні додаткового відпочинку дадуть за бронеавтомобілі або вантажні автомобілі меншої цінності, засоби контрбатарейної та радіолокаційної боротьби, безпілотники середньої дальності.
1 день додадуть до відпустки за знищений легкий безпілотник з дальністю до 70 кілометрів та вагою 20 – 50 кілограмів.
Тим, хто допомагав знищувати – теж додаткові дні
За рішенням командира військової частини (начальника підрозділу, органу, закладу чи установи СБУ) відпустка також може надаватись іншим військовослужбовцям (не більше трьох осіб), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.
Безпосередні та прямі командири до рівня роти (ротно-тактичної групи) військовослужбовців, які знищили ворожу техніку, мають право на відпустку тривалістю 1 календарний день.
Яким чином військові отримують відпустки
- Влітку 2023 року президент Зеленський підписав новий закон, який регулює право на відпочинок для військовослужбовців, що перебувають на фронті. Тепер тривалість відпустки для захисника більша на 20 днів.
- Основна відпустка для військовослужбовців не може тривати більше ніж 30 днів на рік. Причому використати її за раз не можна. Вона надається лише частинами по 15 днів. Крім того, існують так звані відпустки – "винятки", які беруться за наявності відповідних обставин.
- Так, за сімейними обставинами та з інших поважних причин передбачено не більше ніж 10 днів відпусткових. Також військовослужбовець має право на відпустку для лікування у зв'язку із хворобою або пораненням зі збереженням грошового забезпечення. Вона, окрім певних винятків, триває не більше одного – чотирьох місяців.
- Окремо передбачено, що лікування поза межами України не може перевищувати 12 місяців підряд.
- Є відпустки і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного, інколи – шестирічного віку. Якщо тато і мама – обидва військовослужбовці, тоді відпустка надається одному з них. Крім того, жінки-військові можуть взяти відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами.