Отрабатывают десантирование: в беларуси усиленно тренируются российские пилоты

В беларуси наблюдается усиление авиатренировок сразу на 5 аэродромах. Известно, что активизация обусловлена приездом пилотов из россии, которые проводят здесь обучение по десантированию.

По предварительным данным, обучение на белорусских полигонах продлится по меньшей мере до 16 июля. В то же время мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" предупреждает о "тренировке" вне специально отведенных мест.

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Где фиксируют заметное увеличение количества тренировок

Как сообщили белорусские активисты, заметное увеличение количества тренировок фиксируют на военных аэродромах в:

Барановичах,

Мачулищах,

Лиди,

Лунинцы,

Бобруйске.

Аэродром в Барановичах (Брестская область)

Известно, что на одном из главных военных аэродромов в беларуси тренируются пилоты истребителей. Здесь фиксируют взлеты с боевой оснасткой, резкий старт и быстрый набор высоты. С 16 июня на аэродром периодически происходит тренировочная высадка десанта из военно-транспортного вертолета Ми-8.

Обычно такие тренировки проходят несколько раз в год, но через три недели уже превышена их годовая норма,

– отметили авторы телеграм-канала "Беларускі Гаюн".

Кроме того, в Барановичи прибыли около 20 пилотов из россии. Они приехали в город утром 7 июля обычным поездом Москва – Брест. Примечательно, что наблюдается определенная корреляция приезда российских военных с увеличением количества авиатренировок.

Нетипичные учения в Мачулищах

Сегодня утром впервые была проведена учеба по высадке десанта в Йельском районе. Высадка проходила в самой высокой точке местности, в 3 – 4 подхода по 9 человек. Также, как и в Барановичах, десантировались из Ми-8, впоследствии улетевшего в сторону Мозыря.



Усиление учений на территории Беларуси / Фото "Беларускі Гаюн"

Восстановление тренировочных полетов фиксируется в Лунинце и Лиде

В Лиде зафиксированы крайне низкие полеты самолета Л-39, на котором обычно тренируют новичков.

В то же время спутниковые снимки свидетельствуют, что у аэродрома в Лунинце развернулся лагерь из около 2,5 тысячи военных, военная техника и штурмовики Су-25.

Бобруйск: минимум данных

С 6 июля в городе прошли две тренировки по высадке десанта над аэродромом. Больше информации пока нет.

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