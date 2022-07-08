Отрабатывают десантирование: в беларуси усиленно тренируются российские пилоты
Источник:"Беларускі Гаюн"
В беларуси наблюдается усиление авиатренировок сразу на 5 аэродромах. Известно, что активизация обусловлена приездом пилотов из россии, которые проводят здесь обучение по десантированию.
По предварительным данным, обучение на белорусских полигонах продлится по меньшей мере до 16 июля. В то же время мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" предупреждает о "тренировке" вне специально отведенных мест.
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Где фиксируют заметное увеличение количества тренировок
Как сообщили белорусские активисты, заметное увеличение количества тренировок фиксируют на военных аэродромах в:
- Барановичах,
- Мачулищах,
- Лиди,
- Лунинцы,
- Бобруйске.
Аэродром в Барановичах (Брестская область)
Известно, что на одном из главных военных аэродромов в беларуси тренируются пилоты истребителей. Здесь фиксируют взлеты с боевой оснасткой, резкий старт и быстрый набор высоты. С 16 июня на аэродром периодически происходит тренировочная высадка десанта из военно-транспортного вертолета Ми-8.
Обычно такие тренировки проходят несколько раз в год, но через три недели уже превышена их годовая норма,
– отметили авторы телеграм-канала "Беларускі Гаюн".
Кроме того, в Барановичи прибыли около 20 пилотов из россии. Они приехали в город утром 7 июля обычным поездом Москва – Брест. Примечательно, что наблюдается определенная корреляция приезда российских военных с увеличением количества авиатренировок.
Нетипичные учения в Мачулищах
Сегодня утром впервые была проведена учеба по высадке десанта в Йельском районе. Высадка проходила в самой высокой точке местности, в 3 – 4 подхода по 9 человек. Также, как и в Барановичах, десантировались из Ми-8, впоследствии улетевшего в сторону Мозыря.
Усиление учений на территории Беларуси / Фото "Беларускі Гаюн"
Восстановление тренировочных полетов фиксируется в Лунинце и Лиде
В Лиде зафиксированы крайне низкие полеты самолета Л-39, на котором обычно тренируют новичков.
В то же время спутниковые снимки свидетельствуют, что у аэродрома в Лунинце развернулся лагерь из около 2,5 тысячи военных, военная техника и штурмовики Су-25.
Бобруйск: минимум данных
С 6 июля в городе прошли две тренировки по высадке десанта над аэродромом. Больше информации пока нет.Напомним, ранее мы рассказывали, что россияне усиливают свое военное присутствие на аэродроме "Зябровка", недалеко от границы с Черниговщиной, – танки, БМП, также увеличилось количество зенитных ракетных комплексов.
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