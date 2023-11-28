Отравили жену Буданова: пострадал ли глава ГУР

28 ноября 2023, 12:13
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Источник:

"РБК-Украина"

Жену Кирилла Буданова Марианну отравили, вероятно, тяжелыми металлами. Источники сообщили, в каком состоянии руководитель Главного управления разведки.

Об отравлении Марианны Будановой СМИ со ссылкой на источники в разведке заявили 28 ноября. Также отметили, что отравление получили несколько сотрудников Главного управления разведки.

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В каком состоянии Кирилл Буданов

После информации об отравлении Марианны Будановой, два источника в спецслужбах сказали журналистам, что у Кирилла Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все хорошо.

С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили,
– заявил один из источников.

В то же время перед этим журналисты со ссылкой на источники в силовом блоке объяснили, что отравление получили несколько сотрудников Главного управления разведки. Источник объяснил, что Марианна Буданова небольшая с маленьким весом, поэтому симптомы отравления у нее проявились быстрее.

"А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: "Они просто гигантские немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", – сообщил источник.

Что известно об отравлении Марианны Будановой

  • Журналисты написали 28 ноября, ссылаясь на собственные источники в разведке, что Марианну Буданову госпитализировали после продолжительного ухудшения здоровья. Врачи диагностировали у нее отравление тяжелыми металлами.
  • Источники также заверили, что она лечится в Украине и завершает курс лечения. Дальше она будет находиться под постоянным контролем врачей.
  • Также источники говорили, что жизни Марианны Будановой ничего не угрожает. Ранее Кирилл Буданов рассказывал, что жена живет с ним в кабинете и находится рядом постоянно.
  • По состоянию на 12:45 28 ноября официально Главное управление разведки не подтверждало и не опровергало информацию об отравлении супруги Буданова.
Автор: Діана Квасневська