Отравление "Новичком" в Великобритании: появились новые доказательства против Путина
Источник:The Guardian
Великобритания считает, что президент России Владимир Путин лично санкционировал атаку на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, использовав нервно-паралитическое вещество "Новичок".
Об этом пишут журналисты издания The Guardian. Кроме того, об этом заявили во время общественных слушаний по смерти британки Дон Стерджесс, которая случайно стала жертвой атаки.
Читайте также Страх очень большой: могут ли российские элиты бросить Путина
Великобритания обвиняет Путина
Высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что британское правительство пришло к выводу, что решение отравить Скрипаля, который уже давно жил в Великобритании, не могло быть принято без разрешения высшего руководства России.
В то же время бывший российский шпион Скрипаль также подтвердил, что за всеми чувствительными решениями в Кремле стоит именно Путин.
Я считаю, что Путин принимает все важные решения сам. Поэтому я думаю, что он по крайней мере дал разрешение на нападение,
– рассказал он в заявлении.
Как развивалось дело: основные детали
- 4 марта 2018 года бывшего сотрудника ГРУ ФСБ России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в парке города Солсбери в Великобритании. Первым, кто пришел им на помощь, был полицейский Ник Бейли.
- Следователи установили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России, которое нанесли на дверь их дома.
- 5 сентября 2018 года британская полиция обнародовала новые резонансные детали в деле о расследовании отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.
- Уже 12 сентября Путин лично заявил, что в России нашли подозреваемых в покушении на Скрипалей, а 13 сентября пропагандисты RT опубликовали интервью с людьми, которые называют себя Бошировым и Петровым.
- Впоследствии, Bellingcat и The Insider выяснили, что подозреваемые в отравлении в британском Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – Александр Петров и Руслан Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб. 26 сентября издание опубликовали очередную часть расследования, в которой заявили о раскрытии настоящей личности Боширова.