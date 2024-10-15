Отравление "Новичком" в Великобритании: появились новые доказательства против Путина

Великобритания считает, что президент России Владимир Путин лично санкционировал атаку на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, использовав нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Об этом пишут журналисты издания The Guardian. Кроме того, об этом заявили во время общественных слушаний по смерти британки Дон Стерджесс, которая случайно стала жертвой атаки.

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Великобритания обвиняет Путина

Высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что британское правительство пришло к выводу, что решение отравить Скрипаля, который уже давно жил в Великобритании, не могло быть принято без разрешения высшего руководства России.

В то же время бывший российский шпион Скрипаль также подтвердил, что за всеми чувствительными решениями в Кремле стоит именно Путин.

Я считаю, что Путин принимает все важные решения сам. Поэтому я думаю, что он по крайней мере дал разрешение на нападение,

– рассказал он в заявлении.

Как развивалось дело: основные детали