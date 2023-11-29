Отравление супруги Буданова: в ГУР сообщили текущие детали расследования
Источник:"УП"
Украинская разведка расследует отравление жены Кирилла Буданова и своих сотрудников. В ГУР объяснили, что идет внутреннее расследование.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что расследует дело подразделение собственной безопасности ГУР. Об отравление Марианны Будановой и несколько сотрудников ГУР стало известно 28 ноября.
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Что известно о расследовании отравления Будановой и разведчиков
Андрей Юсов рассказал, что по факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы Кирилла Буданова Марианны начато и продолжается внутреннее расследование. Его проводит подразделение по собственной безопасности ГУР. Это ведь предусмотрено:
- статьей 47;
- частью 3 и 4 статьи 24 закона о разведке;
- статьей 5 закона по контрразведывательной деятельности;
- статьями 5 и 6 об оперативно-розыскной деятельности.
Представитель разведчиков пояснил, что расследованием сейчас занимается подразделение собственной безопасности ГУР прежде всего потому, что сейчас говорится о предполагаемой спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей.
Андрей Юсов заверил, что после изучения всех обстоятельств событий примут решение о:
- привлечении других правоохранительных органов;
- передаче материалов в соответствующие органы досудебного или судебного расследования.
Отравления Марианны Будановой и разведчиков: коротко
- 28 ноября СМИ со ссылкой на источники в разведке написали, что жену Кирилла Буданова отравили. По данным источников, она находится в больнице.
- Впоследствии сообщили, что она завершает курс лечения и нуждается в наблюдении врачей. Согласно обнародованным данным, она лечится в Украине, ее жизни ничего не угрожает.
- Источники в разведке уверяли, что, вероятнее всего, она получила отравление из-за еды. У жены главы разведки диагностировали поражение тяжелыми металлами.
- Кроме Марианны Будановой отравились также работники разведки, однако они значительно больше по весу и росту, поэтому сначала не почувствовали признаков отравления. Сейчас они тоже лечатся.
- В разведке информацию об отравлении подтвердили, однако не предоставили деталей. В то же время генерал-лейтенант, председатель Службы внешней разведки в 2020 – 2021 годах Валерий Кондратюк заявил, что в организме жены Кирилла Буданова обнаружили мышьяк и ртуть. По его словам, эти вещества нельзя просто так получить, и тем более они не могут просто так попасть в организм людей.