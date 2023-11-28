Отравление Марианны Будановой: как это произошло и что использовал враг – главное о покушении

Марианна Буданова находится в больнице с отравлением. Ее состояние стабильное, лечение продолжается. В ГУР МО подтвердили факт отравления жены руководителя разведки, в то же время обстоятельства покушения не раскрывают.

Об ухудшении самочувствия жены Буданова стало известно сегодня, 28 ноября, утром. Скорее всего, яд был в еде, по крайней мере, эту версию сообщили несколько СМИ со ссылкой на источники в ГУР МО. 24 Канал собрал все, что известно об отравлении и состоянии Марианны Будановой.

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"Бабель" со ссылкой на источники в ГУР сообщил, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, которые не используются в военном деле и быту. Сейчас она находится в одной из киевских больниц, куда ее госпитализировали после длительного ухудшения состояния здоровья.

"Сейчас завершается курс лечения – дальше она будет под контролем врачей", – отметил собеседник издания.

Почему это покушение, а не бытовое отравление

! В украинской разведке официально подтвердили информацию об отравлении супруги главы ГУР МО Кирилла Буданова. В разведке заявили, что информация об отравлении Марианны Будановой соответствует действительности.

На то, что это была "целенаправленная попытка отравления", указывает тот факт, что в анализе крови нашли тяжелые металлы.

Источник "РБК-Украина" в ГУР сообщил, что пока неизвестно, было ли это "разовое отравление" или "отравляли ее в течение какого-то времени порционно". Инцидент расследуют как попытку убийства.



Марианну Буданову отравили / Фото "Бабель"

Отравили, вероятно, через еду

"Украинская правда" пишет со ссылкой на источники в силовом блоке, что Марианну Буданову отравили через еду. Более того, кроме нее, пострадали еще несколько сотрудников ГУР.

Поскольку жена Буданова имеет маленький вес, симптомы проявились у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто гигантские, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся,

– цитирует издание источник.

В то же время, заметим, что официального подтверждения этой информации пока не было.

За отравлением стоит Россия?

Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире Radio NV предположил, что к отравлению Марианны Будановой может быть причастна Россия. По его словам, для России это не что-то новое. Само отравление – это основная фишка еще советских спецслужб.

Он отметил, что Буданов и его родные являются логической целью для России так же, как до этого стали целями семья Скрипалей и, вероятно, Виктор Ющенко во время кампании 2004 года.

"У россиян есть такой инструмент, как отравление, яды, начиная с "Новичка" и других, против тех, кого они считают врагами. Пожалуй, Буданов и его семья для них являются именно такой целью", – отметил Гайдай.

Что известно о Марианне Будановой

Известно, что с июня 2021 года она работает советницей мэра Киева Виталия Кличко.

За Будановым Марианна замужем уже 10 лет. После начала вторжения Кирилл Буданов рассказывал для The War Zone, что его жена "офицер полиции" и преподает психологию в Академии МВД.



Кирилл и Марианна женаты уже 10 лет / Фото из соцсетей

Меры безопасности

На жизнь главы ГУР Кирилла Буданова с 2014 года было не менее 10 покушений.

С 24 февраля ежедневный быт и меры безопасности для семьи Будановых изменились коренным образом. В своих интервью глава ГУР рассказывал, что перевез жену в свой кабинет 23 февраля 2022 года, накануне вторжения, и с тех пор жена фактически "живет" на работе мужа.