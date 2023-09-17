Отбитие ракетной террористической атаки россиян: защитники Юга показали мощное видео

17 сентября украинские силы ПВО мощно отработали и уничтожили вражеские цели в небе. В воздушном командовании "Юг" показали, как отбивали ракетную атаку россиян.

Отметим, что Силы ПВО уничтожили 12 воздушных целей из 16. Было ликвидировано 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Важно Смешанная атака и попадание на Одесчине: что известно об утреннем обстреле Украины 17 сентября

Как защитники отбили вражескую атаку на Юге

На обнародованном видео можно увидеть, как защитники воздушного командования "Юг" провели боевую работу по российским крылатым ракетам. Так, они уничтожили вражескую цель 17 сентября в Одесской области.

Отбитие вражеской атаки на Одесщине: смотрите видео

Утренняя массированная атака Украины 17 сентября: все, что известно

Ночью 17 сентября противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА.

Всего было зафиксировано 16 средств воздушного нападения: 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда); 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса.

Основное направление удара – юг Одесской области.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 12 воздушных целей: 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

К сожалению, зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области.

В Одесской ОВА сообщили, что наши силы ПВО уничтожили два ударных дрона и пять ракет. Но, к сожалению, есть попадания на территории Березовского района. Российские террористы повредили сельскохозяйственную инфраструктуру: угодья и зернохранилища. К счастью, пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы.

Кроме этого, за пределами населенного пункта одной из общин Николаевщины в результате падения обломков сбитого БПЛА возник пожар грузового автомобиля и сухой травы. Его оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

В Днепропетровской ОВА рассказали, что во время массированной атаки одна из крылатых ракет была уничтожена над Днепропетровщиной. Позже стало известно, что была уничтожена одна крылатая ракета Х-101/Х-555 в Новомосковском районе. Это произошло в 5:10 утра.