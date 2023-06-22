"Отрицательный взлет": возле Барановичей на трассу упал российский Ми-24

Российский вертолет Ми-24 совершил "отрицательный взлет" у трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами. Предварительно пилотам удалось спастись.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

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Судя по сообщениям в чатах, вертолет свалился у трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами. На месте работают МЧС.

В каком состоянии пилоты

Сообщают, что члены экипажа вертолета получили телесные повреждения. В то же время в официальном сообщении Минобороны Беларуси не указано, чей именно вертолет "совершил жесткую посадку".

Заметим, что на обнародованной в сети фотографии видно, что вертолет сильно поврежден. Вокруг него собрались спасатели.​

Оккупанты теряют свою технику и авиацию

В селе Светлое Джанкойского района Крыма 12 мая упал российский вертолет Ми-28 . По предварительным данным, причиной катастрофы была техническая поломка. Информацию об этом предоставило Министерство обороны России. В результате аварии все члены экипажа погибли. Предварительная причина – отказала техника.

А уже утром 13 мая в Клинце Брянской области упал российский вертолет. По предварительной информации, загорелся двигатель. Судя по обнародованным кадрам, вертолет Ми-8 несколько минут кружился в небе, а после громкого взрыва упал в частном секторе.

Украинские защитники 21 июня также приземлили российский вертолет Ми-24. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ уточнили, что вертолет был сбит на Запорожском направлении.

Добавим, что всего начала полномасштабного вторжения враг потерял 222 650 военных, а также 120 – 130 танковых батальонов и тысячи единиц другой техники.