Уничтожают россиян и их технику: отряд беспилотных систем "Тайфун" показал видео своей работы

Украинские Силы обороны продолжают противодействовать российским военным и защищать родную землю. В отряде беспилотных систем "Тайфун" продемонстрировали свою работу на Покровском направлении фронта.

Там отметили, что последняя неделя стала особенно результативной для подразделения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отдельный отряд БССП "Тайфун".

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Какие потери "Тайфун" нанес российской армии

По данным отдельного отряда "Тайфун", военным удалось поразить танковые колонны, пушки, бронетехнику, штурмовые мотоциклетные группы, автомобили с личным составом и пехоту. Там отмечают, что сейчас экипажи умело обходят РЭБ и работают по незащищенным участкам техники, что позволяет наносить врагу все большие потери.

Военные отдельного отряда БССП "Тайфун" наносят потери россиянам: видео из соцсетей отряда

Феерическая работа отряда беспилотных систем "Тайфун" по уничтожению оккупантов. Этот раунд игры в прятки на Покровском направлении снова за спецназовцами,

– говорят в отряде.

Заметим, что потери России в войне с Украиной продолжают расти. Только за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 1240 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Москва потеряла около 969 тысяч своих солдат и значительное количество техники.