Запустить тактическое ядерное оружие труднее, чем межконтинентальное: как его отслеживают

Россия продолжает угрожать миру ядерным оружием. Однако западные разведки заявляют, что признаков подготовки к его применению пока нет.

Такие выводы делаются на основе анализа информации, полученной из целого комплекса источников. Об этом 24 каналу сказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.

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Спутники

Базы хранения ядерных боеголовок общеизвестны. По словам Киричевского, минобороны России имеет 12 баз хранения ядерного оружия:

7 – за Уралом;

4 – в приграничных с Украиной областях (в частности, в Белгородской);

1 – в Можайске, что под Москвой.

Когда летом наш хлопок очень обильно цвел в Белгороде, пропагандисты кричали: "Где наше ПВО? Прикройте нас ПВО! Они переживали не за мирное население или нефтезаводы Медведчука. Это действительно им не совсем нужно. Проблема в том, что одно из этих хранилищ ядерного оружия – объект 1150 в Белгородской области – находится в зоне поражения наших ракетных систем, – заметил он.

Средства агентурной разведки и перехвата

Эксперт напомнил о военном присутствии России в Белоруссии. Так, Кремль начал "обрабатывать" Беларусь еще с 90-х годов, когда взял в аренду станцию связи с подлодками.

"Антенна, через которую Кремль должен выдавать стратегическим подлодкам команды на применение баллистических ракет расположена в Беларуси. Похоже, у разведок НАТО есть аппаратная возможность перехватывать сообщения, идущие на этот объект или фиксировать активность на этом объекте", – отметил. Киричевский.

Самолеты радиоактивной разведки

Кроме того, применяются и самолеты разведки мониторинга радиоактивной обстановки. Ядерная боеголовка, объясняет эксперт, "фонит", выдает определенную радиацию.

"Провезти ядерный боеприпас из одного места в другое, не оставив радиоактивный след, невозможно", – подчеркнул Киричевский.

Постоянно ядерные боеголовки, добавляет он, прикреплены только на межконтинентальных баллистических ракетах типа "Тополь" или "Ярс". Также у россиян есть 40 ракет "Сатана", которые при Советском Союзе изготовляли на Южмаше. На тактических ядерных ракетах они не установлены.

"Для "Искандеров" и ракет воздушного базирования боеголовки лежат на базах. Алгоритм применения предполагает, что их нужно вывезти целой кавалькадой машин на аэродром или ракетную базу и дальше готовиться там", – подчеркнул Киричевский.

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Приказ могут не выполнить

Эксперт Defence Express отмечает: процесс применения ядерного оружия не выглядит так, что Путин нажимает на ядерную кнопку – все вылетает – начинается ядерный апокалипсис. Между приказом кремлевского диктатора и фактическим применением ядерного оружия должно быть 7 этапов принятия решения и сигналов. Киричевский отмечает, что сигнал может потеряться на каждом из них.

Россия настолько примитивна страна, что любая команда власти теряется на втором или третьем уровне,

– сказал он.

Следовательно, сигнал может потеряться на втором или третьем уровне, а для применения ядерного оружия требуются все 7 сигналов.

"Подготовка к запуску тактической ракеты с ядерной боеголовкой потребует значительно больших приготовлений, чем запуск межконтинентальной баллистической ракеты", – убежден Киричевский.

В случае "Ярс" или "Тополь", объясняет эксперт, команда поступила, ракета должна выйти в район сосредоточения, это примерно марш 100 километров, и там на месте экипаж нажимает кнопку в своей машине. А в случае тактической ракеты нужно:

вывезти боеголовку из базы хранения; доставить на ракетную базу; "прикрутить" ее; вывезти ракету с боеголовкой в район отстрела, ведь у "Искандера" дальность применения до 500 километров.

Это более сложный процесс, чем применение стратегически ядерного оружия,

– подытожил Иван Киричевский.

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