Кто из украинцев может получить отсрочку или бронирование от мобилизации в августе
- Отсрочку от мобилизации могут получить лица с инвалидностью, те, кто самостоятельно воспитывает детей до 18 лет, ученые, преподаватели, аспиранты, докторанты и другие, кто обеспечивает уход за больными родственниками.
- Бронирование применяется для работников ключевых государственных и критически важных предприятий, в частности оборонных и энергетических компаний, что позволяет отложить призыв.
- Также освобождаются от призыва лица, чьи близкие погибли или пропали без вести во время войны.
Украинское законодательство четко определяет категории лиц, которые при определенных условиях имеют право на временное освобождение от призыва (отсрочку). Также некоторые из военнообязанных могут получить бронирование (официальное резервирование).
Об этом говорится в материале 24 Канала "Мобильные ТЦК, новые отсрочки в Резерв+ и контракт для 60-летних: какой будет мобилизация в августе".
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Что будет с отсрочками и бронированием в августе?
Министерство обороны Украины отмечает, что отсрочка от мобилизации предоставляется лицам с инвалидностью (любой группы) и временно непригодным по состоянию здоровья.
К тем, кто может получить отсрочку, также относятся военнообязанные, которые самостоятельно воспитывают ребенка (или детей) до 18 лет (в частности если ребенок имеет инвалидность или тяжелое заболевание), а также родители или опекуны, которые имеют на содержании 3 и более несовершеннолетних детей.
Важно, что имеют право на отсрочку и лица, которые обеспечивают постоянный уход за больными или инвалидами среди своих близких – например, за ребенком, женой или родителями с инвалидностью.
К лицам, которые имеют право на отсрочку по другим основаниям, относятся ученые и преподаватели высших учебных заведений (по дневной форме обучения) на период обучения, аспиранты, докторанты, а также научно-педагогические работники по основному месту работы (не менее 0,75 ставки).
Кроме того, освобождаются от призыва лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.
В то же время бронирование применяется для работников ключевых государственных и критически важных предприятий и организаций. Согласно законодательству, государственные органы, предприятия оборонного комплекса, энергетические компании и другие критически важные для государства структуры могут официально резервировать определенных военнообязанных сотрудников.
Бронирование также касается работников оборонных и энергетических предприятий, органов власти, представителей судебной и дипломатической системы, работников критических предприятий. Работникам таких предприятий официальное бронирование дает право отложить призыв до момента окончания необходимости их пребывания на занимаемых должностях.