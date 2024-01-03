Новый законопроект о мобилизации: будут ли учителя и преподаватели отсрочку от мобилизации

Новый законопроект о мобилизации коснется украинских студентов, ученых, учителей и работников вузов. Получить отсрочку от мобилизации представителям образования теперь будет сложнее.

24 Канал рассказывает, будут ли учителя и преподаватели отсрочку к мобилизации, ссылаясь на карточку законопроекта.

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. Законопроект 10378 предусматривает изменения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для преподавателей и учителей.

В документе указано, что педагоги будут иметь возможность получить отсрочку при условии, если они работают по полной ставке.

То есть если человек преподает в двух университетах на полставки, отсрочку от военной службы он не получит. Фактически преподавателям придется выбирать, в каком университете работать на полной ставке.

Подробно: выписка из законопроекта

"Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку", – говорится в документе.

Вообще документом предусмотрена отсрочка только для:

соискателей последовательного высшего образования, которым менее 30 лет,

всех ученых с учеными званиями,

всех преподавателей, работающих на полную ставку.

Что известно о новом законопроекте

25 декабря, правительство внесло в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы

Вчера, 2 января, появилась информация, что в законопроект внесут изменения, обновленная версия будет более компромиссной. Этот вариант будет разработан Комитетом по безопасности и обороне.

В той версии законопроекта, которая есть сейчас, говорится, что гражданам Украины, которые будут нарушать закон о мобилизации, а именно не уточнят данные, не станут на учет и не появятся по повестке, могут применить санкции.