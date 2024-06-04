Мобилизация в Украине: что делать военнообязанному, если есть основания для отсрочки

В Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, для некоторых категорий есть возможность оформить отсрочку от военной службы.

С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему также обновлены и правила воинского учета и мобилизации. В Одесском областном ТЦК и СП рассказали, что делать, если у военнообязанного есть основания для отсрочки от мобилизации.

Смотрите также Оборонные предприятия обратились в Кабмин из-за мобилизации работников

Право на отсрочку дает комиссия

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанный (кроме забронированных за органами власти) должен лично подать на имя председателя комиссии заявление по форме, утвержденной отдельным постановлением Кабмина.

К заявлению должны прилагаться документы (или их копии), подтверждающие право на отсрочку. На веб-странице постановления есть исчерпывающий перечень документов, которые нужно добавить в том или ином случае – бронирование, опекунство, получение образования и тому подобное.

Дальше дело за комиссией. Она изучает полученные от военнообязанного заявление и документы, при необходимости готовит запросы в органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку. Также может использоваться информация из публичных электронных реестров.

Новые правила мобилизации