Зеленский одобрил отсрочку от мобилизации гражданским после плена

Президент Владимир Зеленский 31 декабря подписал закон, который позволяет предоставить отсрочку от мобилизации гражданским, которые прошли плен. Этот законопроект Верховная Рада направила на подпись главе государства еще 20 ноября.

Кроме этого, закон дает право военнослужащим уволиться со службы после гибели или исчезновения их неполнородного брата или сестры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

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Что известно о законопроекте

Документ вносит изменения в статью 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе". Согласно ему, людей, которые прошли российский плен, могут мобилизовать только с их согласия.

Отметим, что ранее бывший пленный Владимир Фомичев, который находился в плену боевиков в 2016 – 2017 годах, обратился к президенту и высшему руководству с просьбой предоставить отсрочку бывшим гражданским пленным.

Он объяснил это тем, что не может вступить в ряды Сил обороны, ведь его не пропускает спецпроверка СБУ. Фомичев подчеркнул, что из-за этого бывшие пленные не могут попасть на должности, которые минимизируют попадание в новый плен. Вместо этого им доступны только боевые должности, повышающие риски повторного попадания в неволю.