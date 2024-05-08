Изменения в мобилизации: кто из студентов получит отсрочку

По новому закону о мобилизации военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву. Впрочем, некоторые из студентов имеют право на отсрочку.

Согласно новому закону об усилении мобилизации, не все студенты, которые имеют отсрочку сейчас, сохранят такое право и после 18 мая. Об этом рассказала юрист ОО "Юридическая сотня" Ольга Марко.

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Некоторые потеряют право на отсрочку, но есть определенные нюансы

Изменения в правила получения отсрочки студентами не будут иметь масштабный характер. Также, в некоторых случаях, это право будет сохраняться за студентами в течение определенного периода даже после его потери.

Однако Закон предусматривает оговорку, что в ситуации, когда лицо из-за изменений в законодательство потеряет право на отсрочку по этому основанию, за ним сохранится такое право до завершения текущего учебного года. То есть этот учебный год они смогут закончить,

– объясняет Ольга Марко.

По словам юриста, новый закон дает право на отсрочку только тем студентам, которые получают уровень образования, что выше ранее полученного. При этом, их порядок определен в Законе Украины "Об образовании":

дошкольное образование;

начальное образование;

базовое среднее образование;

профильное среднее образование;

первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

профессиональное предвысшее образование;

начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;

первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

второй (магистерский) уровень высшего образования;

третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.

Также Марко отметила, что в период летних каникул (например, при переходе со 2 на 3 на курс) право на отсрочку сохраняется. Кроме того, выпускников не мобилизационного возраста (моложе 25 лет) перед поступлением в магистратуру или аспирантуру не будут мобилизовать в армию. Они фактически еще находятся в статусе призывника, а не военнообязанного.

Изменения по новому закону о мобилизации