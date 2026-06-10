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24 Канал Новости Украины Когда отсрочка может "слететь" автоматически: детальное объяснение юриста
10 июня, 00:17
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Когда отсрочка может "слететь" автоматически: детальное объяснение юриста

Диана Подзигун

Изменение названия или формы компании без изменения кода ЕГРПОУ не влияет на действие бронирования работников. Проблемы могут возникать только при реорганизации, когда нужно повторно оформлять статус критичности и документы на отсрочку.

Об этом в комментарии для "РБК-Украина" рассказала юрист АО "Марусяк и Партнеры" Адриана Чвартацкая.

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Когда отсрочка автоматически "слетает" при изменениях в компании?

Сейчас закон четко не определяет, что происходит с бронированием в случае реорганизации предприятия, поэтому на практике органы власти ориентируются на юридический статус компании, в частности на код ЕГРПОУ и непрерывность существования юридического лица.

Если же предприятие меняет только название или организационно-правовую форму, но не прекращает деятельность и сохраняет тот же код ЕГРПОУ, оснований для автоматической отмены бронирования формально нет.

В таком случае предприятие остается тем же субъектом хозяйствования, а значит решение о критичности и бронировании работников должны продолжать действовать,
– отмечает юрист.

В то же время она добавила, что даже при отсутствии правовых оснований для отмены отсрочки бизнес на практике сталкивается с техническими сбоями.

После внесения изменений в ЕГР все же могут возникать проблемы в цифровых системах, зкорема бронирование временно не отображается в Резерв+, данные некорректно показываются в "Оберіг", а во время проверок в ТЦК могут возникать дополнительные вопросы к документам военнообязанных.

Если компания сменила свое название юрист советует:

  • сообщить орган, который предоставлял статус критичности,
  • обновить данные через приложение Дія,
  • проверить статус бронирования работников после внесения изменений.

Действует ли бронирование в случае создания нового юридического лица?

По словам юриста, в случае реорганизации, в частности создание нового юридического лица, слияние, присоединение, разделение или преобразование предыдущие списки бронирования обычно не сохраняются и требуют повторного оформления.

Несмотря на то, что бизнес может фактически продолжать ту же деятельность и даже сохранять статус критически важного, для государственных реестров это уже другой субъект хозяйствования,
– отмечает юрист.

Отметим, что предыдущее бронирование не переносится на правопреемника автоматически, поскольку бронь оформляется по конкретному работодателю, решение о критичности получает конкретное юридическое лицо, а отсрочка военнообязанного юридически связана с действующим статусом именно этого предприятия.

Поэтому в случае реорганизации предприятию обычно приходится проходить процедуру заново. В частности, нужно повторно получать статус критически важного предприятия, подавать новые списки военнообязанных работников для бронирования и ожидать обновления данных в государственных реестрах.

Что делать ранее забронированным работникам в переходный период фирмы?

Основная проблема – это переходный период. Законодательство не предусматривает механизма автоматической непрерывности бронирования между старым и новым юридическим лицом. Соответственно, в определенный момент работник может фактически остаться без действующей отсрочки, даже если предприятие продолжает работать в оборонной или критической сфере,
– предупреждает эксперт.

В то же время Адриана Чвартацкая советует сотрудникам в этот период:

  • проверять актуальность отражения отсрочки в Резерв+,
  • получить от работодателя подтверждение подачи документов на повторное бронирование,
  • иметь при себе документы, подтверждающие трудовые отношения и факт реорганизации предприятия,
  • контролировать внесение информации в соответствующие государственные реестры.

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