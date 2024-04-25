Кто получит отсрочку от мобилизации в мае: что говорит новый закон

18 мая новый закон о мобилизации вступит в силу. В соответствии с ним, ряд категорий военнообязанных мужчин сможет получить отсрочку от призыва.

16 апреля президент Зеленский подписал закон под номером 10449. Минобороны объяснило, кого из мужчин не призовут в следующем месяце.

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Кого не мобилизуют

Напомним, что отсрочка от мобилизации – это не освобождение от службы, а откладывание воинского долга на какой-то срок. Поэтому мужчины от 18 до 60 лет, которые получили отсрочку, остаются на учете в ТЦК. Согласно изменениям в законодательстве, она может предоставляться по меньшей мере 8 категориям лиц.

Забронированы за органами власти и находятся на специальном воинском учете;

Лица с инвалидностью всех трех групп или временно непригодные к службе по состоянию здоровья;

Семьи с тремя и более детьми до 18 лет, одинокие родители;

Усыновители, опекуны сирот и детей, лишенных родительской опеки;

Лица, занимающиеся уходом за больными членами семьи. Военнообязанные первой степени родства семьи, где же члены с инвалидностью первой и второй групп;

Члены семей, где есть погибшие и пропавшие без вести во время АТО и других оборонных мероприятий, члены семей погибших Героев Украины из числа Небесной сотни;

Лица, которые учатся по дневной или дуальной форме образования, научные и научно-педагогические работники;

Должностные лица государственных органов, народные депутаты, судьи, члены правительства, работники органов военного управления;

дипломатические служащие, госслужащие в сфере кибербезопасности и ИТ (аппарата Верховной Рады, Кабмина и Офиса президента);

Другие лица, определены законом.

Кто может получить бронь

Новое законодательство позволяет забронировать от призыва три категории военнообязанных.

Во-первых, это те, кто работают в государственных органах и органах самоуправления. Во-вторых, речь идет о мужчинах, которые работают в национальных, безопасности, правоохранительных органах, судах, учреждениях правосудия.

Броню получить могут работники на мобилизационных предприятиях и критически важных для экономики и обороны.

Отметим, что Минкульт внес в критически важные предприятия Национальную оперу, Передвижной цирк и телемарафоны. Такое решение министерства вызвало недовольство у общества.