Отпуск по уходу за ребенком: спасает ли от мобилизации и кто может им воспользоваться

Ухаживать за ребенком до трех лет могут не только мамы – на отпуск имеют право и папы и другие лица. Однако его необходимо правильно оформить.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

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Кто может получить отпуск по уходу за ребенком

После завершения отпуска по беременности и родам один из родителей по собственному желанию может оформить отпуск по уходу за ребенком.

Такое право также имеют другие лица, в частности:

бабушка или дедушка;

другие родственники, которые фактически ухаживают за ребенком;

лицо, которое усыновило или взяло ребенка под опеку;

приемные родители или родители-воспитатели.

Законодательством предусмотрено, что одновременно воспользоваться этим отпуском может только одно лицо из перечисленных.

Отпуск завершается в день, когда ребенку исполняется три года - на следующий день работник обязан вернуться к работе. В случае необходимости в дальнейшем домашнем уходе, и это подтверждено медицинским заключением, отпуск можно продлить до шести лет. Для этого необходимо подать заявление и справку по форме № 080-1/о.

Как оформить отпуск отцу ребенка

Чтобы воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком, нужно обратиться к работодателю с заявлением и пакетом документов.

Для отца ребенка этот пакет включает:

письменное заявление на имя работодателя;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку с места работы матери о том, что она приступила к работе до окончания декретного отпуска;

справку органа социальной защиты о прекращении выплаты пособия матери.

После получения этих документов работодатель издает соответствующий приказ о предоставлении отпуска. По желанию работника, во время такого отпуска он может работать дистанционно или неполный рабочий день. Если лицо возвращается к работе досрочно, отпуск прекращается, но выплаты пособия при рождении ребенка не прекращаются.

Работник, который находится в отпуске по уходу за ребенком, имеет право досрочно выйти на работу. Для этого необходимо предупредить работодателя не менее чем за 10 календарных дней до запланированной даты выхода.

Этот отпуск засчитывается как в общий, так и в непрерывный стаж работы и в стаж работы по специальности. В то же время он не входит в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.

Какие выплаты предусмотрены во время декретного отпуска

Выплаты в связи с отпуском по уходу за ребенком до 3 лет не предусмотрены.

Единственной финансовой поддержкой является единовременное пособие при рождении ребенка – 41 280 гривен. Из этой суммы 10 320 гривен выплачивается сразу, а остальные – равными частями в течение 36 месяцев.

Если отпуск оформлен на отца, именно он получает эти выплаты.

Дает ли декретный отпуск отсрочку от мобилизации

Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, имеют законное право на отсрочку от мобилизации.

Зато мужчины, даже если оформили такой отпуск, не имеют права на отсрочку, если у них нет других законных оснований – например, содержание трех и более несовершеннолетних детей.