Мобилизация в Украине: могут ли взять в армию, если у родителей – инвалидность
Источник:"Зеркало недели"
В соответствии с законодательством Украины мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет, признанные пригодными к военной службе. Однако существуют категории военнообязанных, для которых можно отсрочить мобилизацию.
Категории мужчин, что имеют право на отсрочку, определяет статья 23 закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации". Речь идет, в частности, о военнообязанных, у которых родители с инвалидностью.
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Если военнообязанный – единственный трудоспособный в семье
По словам адвоката Богдана Пересада, отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Впрочем, есть условие.
Мобилизации такой военнообязанный не подлежит в случае, если у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые в соответствии с законом должны их содержать. Ими могут быть: супруга отца, совершеннолетние дети отца, его родители.
Кроме того, содержать лицо, имеющее инвалидность, могут также биологические дети и усыновленные.
Следует также уточнить, что по закону родители должны содержать нетрудоспособных детей, нуждающихся в материальной поддержке и в случае, если родители имеют возможность ее предоставлять. Если же родители лица с инвалидностью являются пенсионерами или имеют инвалидность, они считаются нетрудоспособными.
Мобилизация в Украине: что известно
- Одним из оснований для отсрочки от мобилизации является содержание трех несовершеннолетних детей. Адвокат Марина Бекало объяснила, можно ли отсрочить мобилизацию для мужчин, жена которых беременна третьим ребенком. Она отметила, что нерожденный ребенок не может находиться на содержании отца, а вот его беременная жена может.
- В соответствии с законом отсрочку от мобилизации могут получить родственники погибших и пропавших без вести военных. Имеют ли такое право родные погибших гражданских читайте здесь.
- Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин предположил, что мобилизация может коснуться всех военнообязанных.