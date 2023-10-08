Мобилизация в Украине: могут ли взять в армию, если у родителей – инвалидность

В соответствии с законодательством Украины мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет, признанные пригодными к военной службе. Однако существуют категории военнообязанных, для которых можно отсрочить мобилизацию.

Категории мужчин, что имеют право на отсрочку, определяет статья 23 закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации". Речь идет, в частности, о военнообязанных, у которых родители с инвалидностью.

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Если военнообязанный – единственный трудоспособный в семье

По словам адвоката Богдана Пересада, отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Впрочем, есть условие.

Мобилизации такой военнообязанный не подлежит в случае, если у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые в соответствии с законом должны их содержать. Ими могут быть: супруга отца, совершеннолетние дети отца, его родители.

Кроме того, содержать лицо, имеющее инвалидность, могут также биологические дети и усыновленные.

Следует также уточнить, что по закону родители должны содержать нетрудоспособных детей, нуждающихся в материальной поддержке и в случае, если родители имеют возможность ее предоставлять. Если же родители лица с инвалидностью являются пенсионерами или имеют инвалидность, они считаются нетрудоспособными.

Мобилизация в Украине: что известно