Как оформить отсрочку по инвалидности в 2026 году: полный алгоритм

По закону, лица с инвалидностью (I, II, III группы) в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации. Они не подлежат призыву, однако для подтверждения этого статуса нужно должным образом оформить соответствующие документы.

Основания для отсрочки предусмотрены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как правильно оформить отсрочку?

Согласно новым правилам, принятыми в ноябре 2025 года, оформление отсрочки от мобилизации осуществляется не в ТЦК, а через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или приложение Резерв+.

Если человек впервые оформляет инвалидность, ему нужно обратиться к семейному врачу, который выдает направление на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Комиссия определяет группу инвалидности и срок ее установления.

После получения соответствующей справки можно подать заявление на отсрочку: онлайн через Резерв+, если документы доступны в электронном виде, или лично через ЦНАП в других случаях.

В Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что отсрочку по состоянию здоровья могут предоставлять на срок от 6 до 12 месяцев, после чего необходимо повторно пройти медицинскую комиссию. Такой порядок обычно применяют в случаях заболеваний или состояний, которые могут меняться со временем.

В то же время при отдельных диагнозах и стойких нарушениях здоровья отсрочка может устанавливаться бессрочно. В таком случае соответствующий статус автоматически продлевается в электронной системе.

Кто подлежит мобилизации?